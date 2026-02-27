CNA Ascoli Piceno al fianco di Form.Art. Marche per la formazione Concluso con successo il corso per l’installazione di impianti elettrici

40 Letture Associazioni

Con l’esame finale brillantemente superato da tutti gli allievi partecipanti, si è concluso ufficialmente nella mattinata di ieri, martedì 12 maggio, il percorso formativo per l’installazione dell’impianto elettrico promosso da Form.Art Marche ad Ascoli per rispondere alle esigenze di manodopera specializzata espresse delle imprese del Piceno attive nell’impiantistica civile e industriale.

A partire da febbraio, il corso organizzato da Form.Art. Marche – l’ente formativo sostenuto dalle CNA delle Marche – ha coinvolto 12 corsisti in un percorso dalla durata complessiva di 100 ore, tra teoria, formazione a distanza e pratica negli spazi del Centro di formazione CNA e dei laboratori di via Cagliari dell’Iis “Fermi-Sacconi-Cpia”.

Durante il percorso formativo, gli allievi hanno acquisito competenze tecniche fondamentali per operare nell’installazione di impianti elettrici civili e industriali, imparando a gestire tutte le fasi del lavoro, dall’allestimento del cantiere alla rimozione di eventuali impianti preesistenti, fino alla realizzazione delle nuove installazioni. Una particolare attenzione è stata dedicata agli impianti citofonici e telefonici, alle reti domotiche, alla cablatura e all’allacciamento alla rete elettrica, con l’obiettivo di formare figure professionali immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

L’esito positivo dell’esame per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione professionale corrispondente all’Unità di Competenza 520 ha di fatto ribadito l’importanza di investire nella formazione tecnica e professionale, uno strumento concreto per sostenere le imprese e creare nuove opportunità occupazionali in un settore che continua a registrare una forte richiesta di personale qualificato, nonostante le concrete opportunità occupazionali offerte dal mercato.

«La risposta registrata da questo percorso formativo conferma quanto il settore dell’impiantistica abbia bisogno di professionalità preparate e aggiornate – dichiara Daniele Gladioli, responsabile CNA Impianti Ascoli Piceno – Le imprese cercano figure competenti, capaci di affrontare le nuove sfide tecnologiche e di operare in un mercato in continua evoluzione, dove innovazione ed efficienza energetica stanno assumendo un ruolo sempre più centrale».

«La carenza di manodopera qualificata rappresenta oggi una delle principali criticità per le nostre imprese – afferma Marco Tavoletti, presidente CNA Impianti Ascoli Piceno – Le aziende faticano a trovare giovani disposti a intraprendere percorsi professionali nel settore impiantistico, nonostante si tratti di lavori specializzati, richiesti e con buone prospettive occupazionali. Per questo crediamo che iniziative come questa siano fondamentali per avvicinare i giovani al mondo dell’artigianato e dell’impiantistica, garantire futuro alle imprese e nuove opportunità al territorio».