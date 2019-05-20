Rifiuti in fiamme presso un’azienda di Spinetoli
Sul posto i Vigili del Fuoco
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Nelle prime ore del pomeriggio di giovedì 4 giugno, i Vigili del Fuoco sono accorsi a Spinetoli per via dell’incendio scoppiato presso un’azienda che si occupa dello smaltimento di rifiuti.
L’allarme è scattato intorno alle ore 13.30 in località Pagliare del Tronto: dai primi accertamenti condotti sul posto, il rogo avrebbe interessato delle cataste di immondizia ancora indifferenziata, tra cui diversi materassi.
I Vigili del Fuoco del comando di Ascoli Piceno hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme, dando poi inizio alle operazioni di smassamento, raffreddamento e bonifica dell’intera area, così da escludere ogni possibilità che l’incendio potesse originarsi nuovamente.
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