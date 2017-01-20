Fiamme in un’area boschiva nelle vicinanze di Ascoli Piceno Elicottero e squadre in azione per le operazioni di spegnimento

Un vasto incendio ha interessato nel tardo pomeriggio di domenica 28 giugno un’area boschiva di Santa Maria a Corte, in provincia di Ascoli Piceno. Per contenere le fiamme è stato necessario un intervento dei Vigili del Fuoco, supportati dal nucleo SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto), che ha impiegato i droni per monitorare l’area e individuare focolai nelle zone circostanti.

Le operazioni di spegnimento sono state condotte sia da terra, nelle aree più facilmente raggiungibili, sia dall’alto nelle zone più inaccessibili, dove è intervenuto l’elicottero antincendio della Regione Marche con sette lanci d’acqua, rifornendosi dal laghetto di Cavignano.

Grazie al tempestivo intervento delle squadre di soccorso, il rogo è stato circoscritto e successivamente spento. Concluse le azioni di contenimento dell’incendio, i Vigili del Fuoco hanno avviato le attività di bonifica e di controllo dell’area, per escludere la presenza di eventuali focolai residui.