Successo a Montalto delle Marche per “Cinema d’Estate” Grande partecipazione all'evento promosso dalla Metroburgo Film Academy

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Prosegue nel segno della partecipazione e del coinvolgimento attivo di imprenditori e addetti di oggi e di domani il percorso della Metroborgo Film Academy, la scuola di maestranze per il cinema promossa dalla CNA di Ascoli Piceno in collaborazione con CNA Marche nell’ambito dell’ambito del progetto “Metroborgo MontaltoLab – Presidato di Civiltà Future”, con il patrocinio di Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission.

Dopo aver ufficialmente avviato le attività nelle scorse settimane, venerdì 31 luglio la Metroborgo Film Academy ha dato vita a “Cinema d’Estate”, una giornata di confronto, formazione e networking che ha richiamato a Montalto delle Marche decine di professionisti del settore, addetti ai lavori e potenziali corsisti provenienti da tutte le Marche e anche da fuori regione.

Per l’occasione, i suggestivi spazi dell’Auditorium Sant’Agostino hanno accolto una vera e propria Festa del Cinema piceno e marchigiano, che ha di fatto confermato il grande interesse suscitato da un’Academy che punta a formare nuove professionalità legate al cinema e consolidare una filiera regionale capace di sostenere la crescente domanda del settore audiovisivo.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Daniel Matricardi, del direttore della CNA di Ascoli Piceno Francesco Balloni, del presidente di CNA Cinema e Audiovisivo Ascoli Piceno Marco Fausti e dell’assessore regionale al Bilancio Francesca Pantaloni, a salire sul palco di Cinema d’Estate è stato uno degli ospiti più attesi della giornata, il presidente del Consiglio di Amministrazione di Cinecittà Antonio Saccone. Il presidente Saccone ha espresso grande apprezzamento per l’iniziativa, definendola un progetto di rilievo per il territorio marchigiano ma anche per l’intero comparto cinematografico nazionale. Saccone ha inoltre annunciato la volontà di collaborare attivamente affinché la Metroborgo Film Academy possa diventare un punto di riferimento nella formazione delle nuove professionalità del cinema, arrivando a rappresentare un valore aggiunto per l’intera filiera nazionale.

Ampio spazio è stato poi dedicato al panel “Il cinema nelle Marche“, che ha visto dialogare insieme Andrea Agostini, presidente di Fondazione Marche Cultura, e Alessandro Tarabelli, presidente di CNA Cinema e Audiovisivo Marche. Nel corso del dibattito, moderato dalle attrici Rebecca Liberati e Daphne Scoccia, Agostini ha illustrato il percorso di crescita del comparto audiovisivo marchigiano grazie anche agli strumenti messi in campo dalla Marche Film Commission, soffermandosi sulle opportunità offerte dai bandi regionali – uno dei quali in uscita entro la fine dell’anno – e sulla necessità di continuare a investire nella qualificazione delle maestranze. Un tema sul quale si inserisce perfettamente la Metroborgo Film Academy, considerata un tassello strategico per consolidare lo sviluppo del settore. Dal punto di vista delle imprese, invece, il presidente Tarabelli ha invece evidenziato le opportunità e le sfide che attendono chi opera oggi nel cinema e nell’audiovisivo, sottolineando il ruolo svolto dalla CNA nel coltivare relazioni e favorire la crescita di un comparto che richiede competenze sempre più specializzate.

Particolarmente apprezzata anche la testimonianza di Santiago Fondevila Sancet, attore e produttore del film “Vermiglio“, candidato agli Oscar 2025. Ripercorrendo il proprio percorso professionale dall’Argentina all’Italia, Fondevila ha raccontato la scelta di vivere e lavorare nelle Marche, il rapporto costruito con il territorio e l’esperienza maturata nella realizzazione di Vermiglio, soffermandosi sul lavoro condiviso con la regista e sulle sfide affrontate nella produzione di un film indipendente, prima di lasciare il palco al direttore Form.Art. Marche Massimiliano Moriconi per un focus sui corsi di formazione promossi dall’Academy.

Al termine dell’incontro, professionisti e futuri corsisti hanno avuto poi l’opportunità di proseguire il dibattito nel giardino dell’Auditorium Sant’Agostino, in un momento conviviale pensato per favorire l’incontro tra i presenti in una naturale prosecuzione del confronto avviato nel pomeriggio.

«La Festa del Cinema Piceno e la nascita della Metro Borgo Film Academy rappresentano un passo importante verso un obiettivo in cui credo molto: restituire vita ai nostri borghi attraverso la cultura, la formazione e nuove opportunità per i giovani – dichiara il presidente CNA Cinema e Audiovisivo Ascoli Piceno Marco Fausti – Montalto può diventare un luogo di aggregazione e crescita, ma anche un punto di riferimento nelle Marche per il cinema, l’audiovisivo e più in generale per la cultura. La presenza di importanti istituzioni regionali e nazionali ha dato ancora più valore a questo momento e dimostra quanto sia fondamentale creare sinergie attorno a progetti capaci di valorizzare il territorio. Come CNA Cinema e Audiovisivo vogliamo contribuire a costruire occasioni concrete affinché i nostri borghi diventino luoghi da vivere appieno, nei quali formarsi, creare e immaginare il futuro».

«La straordinaria partecipazione registrata a Montalto conferma che la direzione intrapresa è quella giusta – afferma il direttore CNA Ascoli Piceno Francesco Balloni – La Metroborgo Film Academy nasce per dare una risposta concreta a un’esigenza reale del settore sulla formazione di professionalità qualificate e sulla creazione di nuove opportunità per i giovani Ringrazio il Comune di Montalto e tutti i nostri partner per la vicinanza dimostrata a questa iniziativa, che continueremo a coltivare affinché la Metroborgo Film Academy diventi un punto di riferimento stabile per la formazione delle maestranze e per lo sviluppo dell’intera filiera audiovisiva marchigiana».

Il progetto Metroborgo Film Academy è sostenuto dal Comune di Montalto delle Marche nell’ambito di Metroborgo MontaltoLab – Presidato di Civiltà Future e gode del patrocinio di Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission.