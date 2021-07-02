Tutto pronto a Grottammare per l’edizione 2026 di Cabaret, amoremio! Si svolgerà venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto alla Terrazza sul Mare

Manca pochissimo all’inizio della 41ª edizione di Cabaret, amoremio! – Comedy Festival, in programma venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto alla Terrazza sul Mare (Foce del Tesino, ore 21.15). La manifestazione, promossa dalla Città di Grottammare e dall’AMAT con la direzione artistica di Luca Sestili, propone due serate ricche di ospiti ed esibizioni, condotte dall’attore e comico Roberto Lipari, affiancato dagli stacchetti musicali de Le Diviniles.

Confermato il coinvolgimento della platea nella scelta del talento comico più promettente: tra gli abbonati verranno estratti 10 spettatori che affiancheranno la giuria tecnica segnalando le performance più convincenti degli otto finalisti del Concorso Nuovi Comici.

Il momento clou della prima serata sarà la consegna dell’Arancia d’Oro 2026 – opera orafa realizzata dall’artista marchigiana Lucia Postacchini – a Francesco De Carlo.

Per l’artista romano si tratta di un nuovo ritorno sul palco di Grottammare, dove pure si aggiudicò il concorso nel 2009. Reduce dal successo al Tonight Show di Jimmy Fallon in onda sulla NBC, a cui è seguita la partecipazione al Netflix Is a Joke Festival, De Carlo riceve il riconoscimento alla carriera con la seguente motivazione:

“Per aver creduto, prima di ogni altro, che il linguaggio universale della comicità non conoscesse confini.

Per aver trasformato il talento, lo studio e l’audacia in una carriera capace di portare la stand-up comedy italiana sui palcoscenici più prestigiosi del mondo.

Per aver infranto una barriera che sembrava invalicabile, conquistando gli Stati Uniti d’America e scrivendo una pagina senza precedenti per la comicità italiana, fino alla storica partecipazione al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, simbolo del riconoscimento internazionale del suo straordinario valore artistico.

Per essere cresciuto insieme al nostro Festival, calcandone il palco prima come concorrente, poi come ospite e oggi come protagonista assoluto della scena comica nazionale e internazionale, regalando a Cabaret amore mio! l’orgoglio di aver accompagnato il suo cammino”.

Nel corso del primo appuntamento si alterneranno sul palco anche Ezio Testa, Xhuliano Dule, Tiziano La Bella, Fill Pill e Graziana Allegra (vincitrice dell’edizione 2025).

La serata di sabato 1° agosto vedrà salire sul palco l’attrice Paola Minaccioni, a cui verrà conferito il Premio UNIQA 2026, ed Antonio Ornano, per un secondo appuntamento ricco di grande spettacolo.

Di seguito la motivazione integrale per il premio a Paola Minaccioni:

“Per aver fatto dell’unicità una scelta artistica e dell’autenticità la propria cifra espressiva trasformando il talento in identità e l’identità in un segno riconoscibile destinato a durare nel tempo.

A un interprete capace di emozionare, divertire e far riflettere con la stessa naturalezza trasformando ogni storia in un incontro autentico con il pubblico.

Attrice straordinaria e donna sensibile e di rara umanità, ha saputo trasformare ogni personaggio in un frammento di vita e di verità lasciando un segno riconoscibile e duraturo nella cultura e nello spettacolo italiano”.

“Ora si fa sul serio! L’atteso weekend di Cabaret amore mio! è alle porte e sono queste le ore in cui ti rendi conto che la macchina organizzativa è davvero imponente – dichiara il direttore artistico Luca Sestili -. Una grande struttura tecnica, una vera e propria arena all’aperto e la consapevolezza che in questi giorni l’universo della comicità ruota intorno alla nostra piccola grande Grottammare e questo per un grottammarese come me è sempre motivo di commozione. Grazie davvero a tutti coloro che stanno lavorando e continueranno a farlo per cucire intorno a quel prestigioso palcoscenico l’abito più bello!”.

Dopo una breve presentazione venerdì, nel corso della seconda serata si esibiranno gli 8 finalisti dello storico Concorso Nuovi Comici, sezione fondamentale della manifestazione presente fin dal 1987.

I comici che hanno superato le selezioni sono: Annalisa Franco – Albiate (MB), Marco Passiglia – Roma, Giovanni La Rocca – Napoli, Giuseppe Forte – Giugliano in Campania (NA), i Carrabbè (Marco De Fazio, Massimiliano Lombardo, Valerio Marretta, Gianluca Lombardo, Manuel Brillante, Silvia Zanolo, Daniele Pinna) – Rivarolo (TO), Le Sorgelle (Federica e Alessia Monguzzi) – Monza, Marco Di Biase – Origgio (VA), Arago De La Cruz (Rolando Macatangay) – Roma.

Prima della proclamazione del vincitore assoluto del concorso, verrà consegnato il Premio Speciale Lido degli Aranci. L’omaggio è istituito da quest’anno per valorizzare anche le selezioni, mettendo in luce uno dei partecipanti (non necessariamente tra i finalisti) che si sia particolarmente distinto nel percorso di avvicinamento al Festival.

Il premio viene assegnato a discrezione dei componenti della storica associazione Lido degli Aranci, che cura l’aspetto delle selezioni dei concorrenti in giro per l’Italia.

La 41ª edizione di Cabaret, amoremio! è prodotta dalla Città di Grottammare insieme all’AMAT, con il contributo di Regione Marche, Picenambiente spa, Banca del Piceno e UNIQA. La manifestazione ha il patrocinio dell’Assemblea legislativa delle Marche.

Tutte le informazioni sul Festival e sulle biglietterie sono disponibili sul sito www.cabaretamoremio.it e sui canali del circuito AMAT / Vivaticket.