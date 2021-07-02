Prende il via da Ripatransone il festival “Rassegnàti” L'ospite della serata di venerdì 31 luglio sarà la giornalista e critica d'arte Santa Nastro

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Mettere a fattor comune esperienze, opportunità e proposte culturali per i territori. È questo l’obiettivo principale dell’associazione culturale Terrerare che, per il secondo anno consecutivo, organizza “Rassegnàti. Piccolo Festival di letteratura”. Prima tappa a Ripatransone con Santa Nastro, critica d’arte, giornalista e vicedirettrice della rivista «Artribune».

Alle ore 18:45 di venerdì 31 luglio presso la galleria FIUTO Art Space, nella centralissima Piazza Matteotti di Ripatransone, prenderà quindi il via la seconda edizione di Rassegnàti, con un imperdibile dialogo tra l’ospite Santa Nastro e Alex Urso, artista e curatore della galleria.

Due saranno i libri di Santa Nastro che animeranno il confronto – “Come vivono gli artisti?” e “Mamme nell’arte” (Castelvecchi Editore) – , per esplorare il lavoro quotidiano degli artisti e il rapporto tra maternità e pratica artistica, puntando i riflettori su due tematiche ancora poco affrontate e raccontate.

Con l’occasione, sarà possibile visitare anche la mostra all’interno della galleria FIUTO Art Space “Heavy Matter. Anatomia del denaro” di Piotr Hanzelewicz, in partnership – tra gli altri – con l’Istituto Polacco di Roma.

L’evento del 31 luglio con Santa Nastro è promosso da Terrerare, con il supporto della libreria NAVECERVO, così come le altre presentazioni del calendario di Rassegnàti di agosto e settembre. Gli appuntamenti saranno sempre gratuiti e aperti a tutti, fino a esaurimento posti.

I prossimi eventi di “Rassegnàti. Piccolo Festival di letteratura”: a Grottammare l’8 agosto, con un dialogo tra Saverio Raimondo e Chiara Galeazzi, a Offida il 12 settembre con i reporter di guerra Sebastiano Caputo e Alberto Negri.