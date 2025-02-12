Rotella, interventi per 800mila euro su illuminazione, viabilità e sottoservizi Il sindaco Borraccini: "Si tratta di un segnale di rinascita fondamentale, che restituisce concretezza e speranza alla nostra comunità"

L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha approvato i progetti esecutivi legati all’ordinanza commissariale 137, dando il via a due fondamentali interventi di riqualificazione inerenti al territorio di Rotella (Ap), per un importo complessivo di 800.000 euro.

«L’obiettivo è di restituire standard elevati di sicurezza, efficienza energetica e decoro urbano all’intera comunità e ai suoi centri frazionali – conferma il commissario straordinario, Guido Castelli –. L’opera di ricostruzione che stiamo portando avanti è capillare e vuole restituire un territorio migliorato a tutti i livelli, oltre che sicuro; solo così possiamo arginare lo spopolamento che era già in atto prima del terremoto. Ringrazio per questo, oltre al Comune, l’Usr e la Regione Marche guidata dal presidente Acquaroli».

Il sindaco Giovanni Borraccini: «Esprimo la mia più grande soddisfazione per questo importante risultato, che Rotella e l’intero territorio attendevano da tempo. Si tratta di un segnale di rinascita fondamentale, che restituisce concretezza e speranza alla nostra comunità. Sappiamo bene quanto la viabilità e l’efficienza delle infrastrutture siano decisive, soprattutto nelle aree interne: da un lato, il miglioramento delle strade garantisce la sicurezza e la qualità degli spostamenti quotidiani, sostenendo le attività locali e il flusso turistico; dall’altro, gli interventi di efficientamento e ammodernamento rappresentano un passo fondamentale verso un territorio più moderno, sicuro e sostenibile. Desidero ringraziare sinceramente la struttura commissariale per l’impegno costante profuso, con l’augurio di poter condividere presto altre notizie di così grande rilevanza per il futuro del nostro comune.»

Il primo, dal valore di 350.000 euro, riguarda il ripristino dell’impianto dell’illuminazione pubblica nel capoluogo e nelle frazioni e mira a rendere pienamente funzionali gli impianti danneggiati dal sisma. I lavori interesseranno sia il centro storico che le principali vie del capoluogo (Viale IV Novembre – SP17, Via XXV Aprile, Via della Repubblica e Via Umberto I), sia le località di Castel di Croce, Capradosso (con Contrada Torbidello e Via Laca), Montemisio, Contrada Ciambecchini e Poggio Canoso (inclusa Contrada Osteria).

Le lavorazioni prevedono la posa di nuovi pali, l’installazione di armature stradali e plafoniere ad alta efficienza e doppio isolamento, il rifacimento dei quadri elettrici, la posa di linee aeree e le relative opere edili e di scavo per le tubazioni interrate.

A questo si aggiunge l’approvazione del progetto esecutivo per il ripristino dei sottoservizi e della viabilità di Capradosso, per il quale l’Usr ha autorizzato e concesso al Comune un contributo di 450.000 euro. L’intervento punta a ripristinare la fruibilità e la sicurezza della rete stradale e dei relativi sottoservizi in diverse zone della frazione. Nel centro si procederà con la fresatura dell’asfalto, il rifacimento delle fondazioni stradali, la sistemazione dei chiusini, il ripristino delle pavimentazioni (in asfalto, cemento e porfido) e il restauro del muro di contenimento in sampietrini con la relativa ringhiera. Interventi anche in Contrada Icone 1 e 2 e in Contrada Torbidello.