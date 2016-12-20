Si è svolta a San Benedetto la 45° edizione di “Tintarella di Luna” Un centinaio i partecipanti all'evento organizzato dal Rotaract Club

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Una serata indimenticabile all’insegna della convivialità e, soprattutto, della beneficenza. Venerdì 24 luglio, nella splendida cornice del Medusa Beach, si è svolta la 45ª edizione di “Tintarella di Luna”, lo storico ed emblematico appuntamento estivo del Rotaract Club San Benedetto del Tronto. L’evento ha fatto registrare un vero e proprio successo con ben 100 partecipanti, tra soci, autorità rotariane e rotaractiane, amici e sostenitori, che si sono ritrovati insieme per celebrare una tradizione che si rinnova di estate in estate, combinando l’orgoglio per la storia del Club al piacere dello stare insieme per una nobile causa.

A rendere magica ed estremamente scenografica la serata sono stati i suggestivi intermezzi di danza del ventre curati dall’artista Guendalina Spinelli Amar Shahin, che hanno incantato tutti i presenti. Non sono mancati momenti di forte emozione istituzionale: oltre al conferimento della Menzione d’Onore alla socia Giulia Censori per la costanza, la passione e la dedizione con cui negli anni ha curato la comunicazione social e la grafica del Club, l’evento ha celebrato la crescita e le sinergie del sodalizio. Si è tenuta infatti la cerimonia di spillatura del nuovo socio Tiziano Campanelli, accolto con grande entusiasmo all’interno della famiglia rotaractiana.

È stato inoltre ufficializzato il gemellaggio con il Rotaract Club Foligno, un atto di fondamentale importanza che testimonia la rilevanza dei gemellaggi nel creare ponti, favorire lo scambio di idee e rafforzare la rete di amicizia e collaborazione tra Club di territori diversi. Il gemellaggio è stato siglato, per il Club di San Benedetto del Tronto, dal Presidente Alessio Costanzo Fedele e dalle socie Martina Ratta e Martina Gasparrini, mentre per il Club di Foligno dal Presidente Lorenzo Ferrata e dai soci Cristina Gregori e Ariberto Sacco.

Spazio anche alla formazione con la firma della convenzione con le scuole d’inglese My English School e Helen Doron di San Benedetto del Tronto: un’intesa siglata dal Presidente Fedele e dalla titolare delle scuole, Simona Bossi, e che sottolinea ancora una volta l’impegno costante del Rotaract nel mettere a disposizione dei propri soci e dei giovani molte preziose opportunità di crescita personale, formativa e professionale.

Il vero cuore pulsante di “Tintarella di Luna” rimane tuttavia la beneficenza, con l’intero ricavato della serata, al netto dei costi sostenuti, che verrà devoluto a importanti cause sociali e sanitarie. Quest’anno il Club ha scelto di intervenire concretamente sul territorio supportando il Reparto di Pediatria dell’Ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto attraverso l’acquisto di saturimetri neonatali, dispositivi medici vitali per il monitoraggio dei parametri dei pazienti più piccoli. Lo sguardo del Rotaract si è poi allargato oltre i confini nazionali grazie al Service Distrettuale Economico “Tumaini Kilombero”, che quest’anno sostiene Donnino’s, una struttura in Zanzibar dedicata all’accoglienza di bambini con disabilità che opera in un contesto di estrema povertà e vulnerabilità sanitaria.

Il Presidente del Rotaract Club San Benedetto del Tronto, Alessio Costanzo Fedele, dichiara: “La 45ª edizione di Tintarella di Luna ha superato ogni nostra aspettativa e ci lascia dentro un’emozione indescrivibile. Vedere una risposta così calorosa per un anniversario importante come questo mi riempie il cuore di gioia. Celebrare 45 anni di Tintarella di Luna significa rendere omaggio a decenni di impegno, amicizia e storia del Rotaract Club a San Benedetto del Tronto. Ci tengo a ringraziare di cuore tutte le autorità e i tanti ospiti presenti che hanno reso speciale la serata, ma soprattutto che hanno scelto di fare la differenza insieme a noi. L’orgoglio più grande resta il cuore benefico che da sempre ci guida: trasformare la gioia di stare insieme in un aiuto concreto per i più piccoli, donando dispositivi salvavita al reparto di Pediatria del nostro ospedale e sostenendo i bambini con disabilità a Kilombero. Un grazie infinito a tutti coloro che hanno condiviso con noi questo momento storico, dimostrando ancora una volta il valore della grande famiglia rotaractiana”.

Inoltre, durante la serata è stato sostenuto il Service Distrettuale Divulgativo “Disegna Il Tuo Futuro”, dedicato alla sensibilizzazione dei ragazzi sui disturbi del comportamento alimentare. L’iniziativa ha preso vita attraverso un’attività pratica che ha coinvolto attivamente i presenti: a tutti i partecipanti è stato chiesto di scrivere un messaggio o una parola chiave su dei post-it a forma di luna che sono stati poi applicati su un cartellone, creando così, in modo simbolico e suggestivo, un cielo stellato portatore di un profondo messaggio d’amore e speranza.

Il Rotaract Club San Benedetto del Tronto desidera rivolgere un sentito e profondo ringraziamento al Dott. Ermanno Ruffini, Primario del Reparto di Pediatria dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto, per la sua partecipazione e vicinanza. Un ringraziamento anche ai soci presenti del Rotary Club San Benedetto del Tronto per il costante supporto dimostrato alle iniziative del Rotaract.

Si ringraziano, inoltre, gli Sponsor della 45^ edizione di Tintarella di Luna: Phiros Servizi sicurezza ambiente SRL, Copal Srl, Ambulatorio Veterinario del dottor Mauro Pallottini, Studio Pilates Autentico Contrology del dottor Massimiliano Ratta, Barcode, Studio odontoiatrico del dottor Riccardo Maria Rosati, Studio medico polispecialistico della dottoressa Cinzia Assenti, Frigoemme, Centottantagradi, Sasà o Barbier, Palm’s Poke, Dolce Notte. Un profondo ringraziamento va anche alla pasticceria “La Mimosa” per aver realizzato la gustosa torta che è stata servita durante la cena.

Infine, si ringraziano: il fotografo Gianfranco Amicosante per i magnifici scatti e video dell’evento, Jon Cana DJ per il lavoro svolto in consolle durante la cena e per l’attrezzatura messa a disposizione durante la serata, e la socia del Rotaract di San Benedetto Martina Ratta per aver curato l’immagine grafica e social dell’evento.