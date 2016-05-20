Incontro a Monteprandone sul trauma psicologico vissuto dalla popolazione di Gaza Si terrà sabato 11 luglio alle ore 18.00

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Sabato 11 luglio 2026, alle ore 18, presso la Sala Consiliare del Comune di Monteprandone, si terrà l’incontro pubblico “Il trauma psicologico della popolazione di Gaza”, con il Dott. Mohammed Abu Shawish, psicologo clinico e psicoterapeuta originario di Gaza.

Cofondatore del Trauma Therapy Institute di Gaza, visiting scholar presso l’Università di Milano-Bicocca e collaboratore di ATLAS – Medicina Decoloniale, Abu Shawish da oltre vent’anni si occupa di salute mentale e supporto psicologico in contesti di crisi.

La sua esperienza professionale è maturata a diretto contatto con bambini, famiglie e operatori sanitari, accompagnando le persone nel percorso di cura delle profonde ferite psicologiche causate dalla violenza e dalle condizioni di vita imposte alla popolazione.

L’incontro offrirà una testimonianza diretta che unisce esperienza clinica, ricerca scientifica e riflessione sul valore della salute mentale anche nelle emergenze umanitarie più complesse.

L’iniziativa è organizzata da Piceno per la Palestina, con il patrocino del Comune di Monteprandone, e nasce con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza della tragedia umanitaria che sta vivendo la popolazione di Gaza e delle sue profonde conseguenze psicologiche, dando voce a chi ogni giorno si prende cura delle ferite invisibili lasciate dalla violenza.

Un’occasione di informazione e confronto aperta a tutta la cittadinanza, per riflettere sul diritto alla salute mentale e sulla tutela della dignità umana anche nelle condizioni più estreme.