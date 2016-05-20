Adesso AP
23°
Giovedì
20° / 31°
Venerdì
18° / 33°
Sabato
21° / 32°
Domenica
20° / 30°
AscoliNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

Grottammare celebra il patrono san Paterniano

Dal 10 al 12 luglio

96 Letture
commenti
Cronaca
,
Ascolta la notizia
Festa del patrono san Paterniano a Grottammare

Al via le celebrazioni per la Festa del Patrono San Paterniano, che dal 10 al 12 luglio animeranno la città con un programma articolato tra appuntamenti istituzionali e religiosi, intrattenimento musicale, teatro di strada e la tradizionale mostra mercato.

Il cartellone degli eventi si aprirà ufficialmente venerdì 10 luglio a mezzogiorno con lo sparo di mortaretti alla foce del Tesino. Il cuore degli spettacoli serali sarà Piazza Kursaal, che ospiterà tre produzioni di rilievo dedicate a un pubblico trasversale.

Nella giornata di venerdì gli uffici comunali resteranno chiusi.

 Il dettaglio dei festeggiamenti civili è il seguente:

  • venerdì 10

-ore 12 (Foce del Tesino) – “Per rompere le nuvole”, sparo di mortaretti e fuochi diurni di apertura;

-ore 21.30 (Piazza Kursaal) – Spettacolo teatrale “In Fabula”, a cura della Compagnia dei Folli;

  • sabato 11

-ore 21.30 (Piazza Kursaal) – “Festa per la Bandiera Blu”, a seguire il concerto omaggio ad Antonello Venditti, con l’esibizione della Venditti Tribute Band;

-ore 24“Lumina”, spettacolo piromusicale sul mare;

  • domenica 12

-ore 21.30 (Piazza Kursaal) – “Sinfonia”, Gran Concerto d’Estate eseguito dalla Corale Sisto V.

 

Il momento istituzionale e religioso della ricorrenza si concentrerà nel pomeriggio di sabato 11 luglio. Alle ore 19, nel Giardino comunale, si terrà la Santa Messa Patronale presieduta da SE Mons. Gaetano Di Pierro.

A seguire, prenderà il via la tradizionale Processione del Patrono, accompagnata dalla Banda Città di Grottammare e dalla Confraternita dell’Addolorata. Il corteo attraverserà alcune vie del centro urbano (via Marconi, corso Mazzini, via Sant’Agostino) per raggiungere la chiesa di Sant’Agostino.

Per l’intera durata della manifestazione, da venerdì a domenica, il Lungomare della Repubblica ospiterà la Mostra Mercato di San Paterniano; parallelamente, nel vecchio incasato, la Chiesa di Santa Lucia rimarrà accessibile per visite straordinarie, dalle ore 17.30 alle 19.30 e in seconda fascia serale dalle 21.15 alle 23.15.

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Ascoli Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni