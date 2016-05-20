Grottammare celebra il patrono san Paterniano
Dal 10 al 12 luglio
Al via le celebrazioni per la Festa del Patrono San Paterniano, che dal 10 al 12 luglio animeranno la città con un programma articolato tra appuntamenti istituzionali e religiosi, intrattenimento musicale, teatro di strada e la tradizionale mostra mercato.
Il cartellone degli eventi si aprirà ufficialmente venerdì 10 luglio a mezzogiorno con lo sparo di mortaretti alla foce del Tesino. Il cuore degli spettacoli serali sarà Piazza Kursaal, che ospiterà tre produzioni di rilievo dedicate a un pubblico trasversale.
Nella giornata di venerdì gli uffici comunali resteranno chiusi.
Il dettaglio dei festeggiamenti civili è il seguente:
- venerdì 10
-ore 12 (Foce del Tesino) – “Per rompere le nuvole”, sparo di mortaretti e fuochi diurni di apertura;
-ore 21.30 (Piazza Kursaal) – Spettacolo teatrale “In Fabula”, a cura della Compagnia dei Folli;
- sabato 11
-ore 21.30 (Piazza Kursaal) – “Festa per la Bandiera Blu”, a seguire il concerto omaggio ad Antonello Venditti, con l’esibizione della Venditti Tribute Band;
-ore 24 – “Lumina”, spettacolo piromusicale sul mare;
- domenica 12
-ore 21.30 (Piazza Kursaal) – “Sinfonia”, Gran Concerto d’Estate eseguito dalla Corale Sisto V.
Il momento istituzionale e religioso della ricorrenza si concentrerà nel pomeriggio di sabato 11 luglio. Alle ore 19, nel Giardino comunale, si terrà la Santa Messa Patronale presieduta da SE Mons. Gaetano Di Pierro.
A seguire, prenderà il via la tradizionale Processione del Patrono, accompagnata dalla Banda Città di Grottammare e dalla Confraternita dell’Addolorata. Il corteo attraverserà alcune vie del centro urbano (via Marconi, corso Mazzini, via Sant’Agostino) per raggiungere la chiesa di Sant’Agostino.
Per l’intera durata della manifestazione, da venerdì a domenica, il Lungomare della Repubblica ospiterà la Mostra Mercato di San Paterniano; parallelamente, nel vecchio incasato, la Chiesa di Santa Lucia rimarrà accessibile per visite straordinarie, dalle ore 17.30 alle 19.30 e in seconda fascia serale dalle 21.15 alle 23.15.
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