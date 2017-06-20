Trovato senza vita il cercatore di funghi disperso nel territorio di Montegallo Impegnati per ore, anche con mezzi aerei, gli uomini del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e l'Aeronautica Militare

Si sono concluse tragicamente le ricerche dell’uomo disperso dal pomeriggio di mercoledì 15 luglio nella zona di Abetito, nel territorio comunale di Montegallo (AP).

L’uomo, impegnato nella raccolta di funghi, non aveva fatto rientro nella propria abitazione, facendo così scattare le operazioni di ricerca, proseguite per tutta la notte e nella mattinata di giovedì 16. Sul campo sono stati impegnati i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Marche, coadiuvati da due piloti UAS nazionali, con drone dotato di termocamera, e da due unità cinofile specializzate nella ricerca molecolare, sempre appartenenti al CNSAS.

Contestualmente, il Soccorso Alpino e Speleologico Marche ha richiesto il supporto della Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, in provincia di Ferrara. Sul posto è stato quindi inviato un elicottero HH-139B dell’83° Gruppo SAR del 15º Stormo dell’Aeronautica Militare, nel tentativo di individuare un segnale attraverso il sistema di bordo “Artemis”, poiché il telefono cellulare del disperso risultava ancora acceso e raggiungibile.

Una volta individuato dall’elicottero il punto esatto in cui si trovava l’uomo, le coordinate rilevate dal sistema “Artemis” sono state trasmesse alle squadre impegnate a terra, che hanno raggiunto una zona particolarmente impervia e hanno purtroppo rinvenuto il fungaiolo privo di vita sul versante acquasantano del Monte Ceresa.

Le squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico Marche e dei Vigili del Fuoco hanno quindi avviato le complesse e lunghe operazioni di recupero e trasporto della salma verso un’area più idonea al recupero mediante verricello, effettuato in seguito dell’elicottero Drago.

Presenti anche i Vigili del Fuoco, con unità cinofile e piloti UAS, i Carabinieri Forestali e le unità cinofile dell’Associazione Nazionale Carabinieri.