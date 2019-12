San Benedetto si appresta a ospitare il gospel di “Sonya Williams & The Voices” Il concerto del quartetto statunitense si terrà al teatro Concordia giovedì 2 gennaio alle ore 21.00

Il quartetto gospel di Sonya Williams & The Voices è in scena giovedì 2 gennaio del Teatro Concordia negli eventi del cartellone “Città in festa 2019/20” affiancato per le festività alla stagione realizzata da Comune e AMAT con il contributo di MiBACT Direzione Generale dello Spettacolo e Regione Marche e il sostegno del BIM Tronto.

Per la prima volta in tour in Italia in quartetto, le voci di Sonya Williams, Sonya Daniels, Yvonne Matthews sostenute da quella di Kevin Edwards, che accompagna anche alle tastiere, propongono il repertorio classico del festoso genere di canto religioso afroamericano, nell’immaginario collettivo associato alle feste di Natale, permeandolo di sonorità e ritmi nuovi tipici del gospel contemporaneo oggi in voga negli Stati Uniti.

Cantante, cantautrice, educatrice e vocal coach nativa di Pensacola (Florida USA), Sonya Williams è laureata alla Clark Atlanta University, in Georgia, e ha conseguito il master in pedagogia musicale alla Central Michigan University. Nel 2010, sotto la sua direzione, la Elizabeth Baptist Church ha ricevuto una nomination tanto nel concorso corale Verizon Wireless “How Sweet the Sound” (il programma speciale sostenuto dal più grande gestore di telefonia mobile Verizon a favore i cori delle chiese, che in America svolgono una importante funzione educativa e sociale) quanto nel prestigioso Gospel Choice Awards ad Atlanta. Attualmente Sonya è consulente per le attività musicali di diversi oratori e Enti culturali sia ad Atlanta, dove vive, che in tutti gli Stati Uniti. È affiliata come autrice alla BMI (Broadcast Music Incorporated) ed è attivamente coinvolta in associazioni professionali di musica corale e gospel (NANM National Association of Negro Musicians, Gospel Music Workshop of America, American Hymn Society, GMENC Convention nazionale degli educatori musicali, Delta-Omicron Music) e in molte associazioni religiose e per i diritti e l’emancipazione delle persone di colore (NAACP, Associazione nazionale per l’emancipazione delle persone di colore, AARC American Academy of Religion).

Biglietti e informazioni: Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 tel. 0735/588246 aperto nei giorni 29 e 30 dicembre dalle 17.30 – 19.30 e il giorno di spettacolo dalle 17.30) a 20 e 15 euro e riduzioni 10 euro per giovani fino a 25 anni e abbonati alla stagione di prosa. Biglietti anche presso AMAT e biglietterie del circuito, tel. 071/2072439, on line al sito www.vivaticket.it, al Call center dello spettacolo delle Marche 071/2133600 e Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto, tel. 0735/794588 e 0735/794460, www.comunesbt.it

Inizio ore 21.