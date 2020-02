Apre i battenti il nuovo “Punto Energia” a Monteprandone L'obiettivo dello sportello è di sensibilizzare la cittadinanza su tematiche ambientali ed ecosostenibili

28 Letture Cronaca

Entra nel vivo il progetto PUNTO ENERGIA. Iniziano, infatti, le attività di sensibilizzazione sul territorio con il lancio di un nuovo servizio volto a promuovere nei cittadini comportamenti maggiormente eco-responsabili, offrendo loro l’opportunità di effettuare piccole, semplici ed utili azioni, di differente livello di difficoltà, per

migliorare la vivibilità della propria abitazione e dell’ambiente circostante.

Fra queste azioni ci saranno: ottimizzare l’uso di acqua ed energia, effettuare una migliore separazione dei rifiuti, favorire l’utilizzo di mezzi di trasporto più sostenibili, etc. PUNTO ENERGIA esemplifica l’eco-risparmio attraverso l’utilizzo di una lampadina a risparmio energetico, che verrà consegnata alle prime 1000 famiglie residenti nel Comune di Monteprandone che parteciperanno all’iniziativa.

Ogni famiglia interessata, anche nelle fasi di follow up, potrà rivolgersi allo sportello informativo, presso il Comune di Monteprandone, per registrarsi e ritirare il kit, unitamente ad un decalogo contenente alcuni consigli per migliorare le proprie abitudini nel risparmio energetico. Tutte le azioni proposte comporteranno anche risparmi

economici.

Lo sportello informativo sarà a disposizione della cittadinanza per 2 ore settimanali nell’arco di 30 settimane annuali, con durata triennale.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Il Comune di Monteprandone e la Habitare – partner del progetto – si impegneranno a informare regolarmente i cittadini sui concreti risultati raggiunti grazie a questa iniziativa.

Risparmio energetico, coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, benefici economici ed ambientali: questi gli obiettivi chiave di PUNTO ENERGIA, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito degli “Interventi per la Riqualificazione Sociale e Culturale delle Aree Urbane Degradate”.

Per maggiori informazioni contattare il PUNTO ENERGIA

Delegazione Comunale di Monteprandone

Via delle Magnolie, 1 – Centobuchi

Apertura sportello: ogni lunedì dalle 12.00 alle 14.00 (festivi esclusi)

NUMERO VERDE: 800 – 235456

E-mail: puntoenergia.mp@gmail.com