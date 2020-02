Massignano, malore fatale per un volontario intervenuto sul sito di un incendio A perdere la vita è stato il 50enne Umberto Cardinali

Tragedia a Massignano nella mattinata di giovedì 6 febbraio: un volontario appartenente all’associazione nazionale Vigili del Fuoco ha infatti perso la vita nel corso di un sopralluogo.

Il 50enne Umberto Cardinali si trovava infatti nei pressi della contrada Marezi, interessata nella giornata di mercoledì da un violento incendio che aveva mandato in fumo all’incirca 3 ettari di bosco: il rogo, originatosi intorno alle 12.30, era stato spento solamente a tarda notte dopo oltre 14 ore di sforzi da parte dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.

Mentre stava valutando lo stato di sicurezza del sito in questione, Cardinali è stato colpito da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. A nulla è infatti valso l’intervento dei sanitari del 118, allertati dal collega che si trovava assieme a lui: il 50enne è infatti deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale.