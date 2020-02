Mercoledì 26 febbraio presentazione a Grottammare del libro “Diario dello smarrimento” Il volume di Andrea Di Consoli sarà al centro dell'evento previsto per le ore 21.00 al teatro dell'Arancio

48 Letture Cultura e Spettacoli

Pensare Altro Festival. Divini Commedianti – nato da un’idea di Lucilio Santoni, con la direzione artistica di Marca d’Autore (Gino Troli, Alessandro Pertosa e lo stesso Santoni), il sostegno dei comuni in cui si svolge, dell’AMAT e il contributo della Regione Marche – prosegue a Grottammare mercoledì 26 febbraio con Andrea Di Consoli che presenta al Teatro dell’Arancio (ore 21) il suo libro Diario dello Smarrimento.

Un memoriale nel quale lo scrittore lucano – giornalista del “Sole 24 Ore”, responsabile del programma televisivo “Il caffè di RaiUno” e collaboratore di Rai Teche e Rai Cinema -, mette a nudo, senza veli, i suoi drammi e le sue gioie. Frammenti di una vita vissuta ad alta intensità emotiva che si ricompongono in un bilancio umano in cui la letteratura spinge il dito nella piaga dell’esistenza e diviene rivelazione del mondo. Lo smarrimento è una condizione inequivocabile del tempo in cui viviamo, si tratta di uno smarrimento fisico, ci si perde nelle città, Roma, Milano, Napoli, così come nelle radici: la Lucania tratteggiata attraverso la rievocazione di un mitologico Sud senza passato e senza futuro; ma ci si perde anche in nessun luogo, all’interno di un io che riflette così a fondo da lasciarsi irretire dal vortice dei suoi stessi pensieri. Una conversazione su un diario intimo, tanto più personale quanto condiviso e universale, che Di Consoli terrà con Lucilio Santoni.

Pensare Altro Festival. Divini Commedianti si svolge fino al 9 maggio nei Comuni del Piceno con appuntamenti a ingresso gratuito pensati per un pubblico ampio, che abbia voglia di mettersi in gioco con il talento di coltivare il cuore e la mente, trasformando l’inquietudine in dolcezza. I divini commedianti sono attori e narratori che affronteranno il tema della contemporaneità affondando le radici nella grande tradizione classica di tutti i tempi.