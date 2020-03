Coronavirus, intensificate a Monteprandone le misure di prevenzione Il sindaco Loggi: "Invitiamo i cittadini a prediligere forme di contatto con l’Ente attraverso telefono, email o pec"

In linea con quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 e dalla Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica del 26 febbraio 2020, il Comune di Monteprandone sta adottando misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione del COVID 19.

Il regolare svolgimento della attività amministrativa sarà assicurata negli orari di apertura al pubblico degli uffici adottando le necessarie contromisure. Gli utenti saranno invitati a osservare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro dal proprio interlocutore.

In tutti gli edifici comunali sono stati apposti cartelli illustranti sia le informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitaria come indicate dal Ministero della Salute, sia indicazioni per evitare sovraffollamento negli uffici e nelle sale aperte al pubblico. Sarà, altresì, incrementata la pulizia e la sanificazione di tutti i locali.

All’ingresso degli ambienti comunali saranno installati distributori di prodotti disinfettanti ad uso del pubblico e del personale. I dipendenti sono stati dotati di disinfettante per uso personale, da utilizzare più volte nel corso della giornata lavorativa.

“Siamo impegnati a contenere la diffusione del virus senza provocare contraccolpi sul regolare funzionamento della macchina amministrativa e sulla qualità dei servizi al cittadino – commenta il sindaco Sergio Loggi – invitiamo i cittadini, a scopo precauzionale, a prediligere forme di contatto con l’Ente attraverso telefono, email o pec. In questo momento la collaborazione e il senso di responsabilità di tutti è di rilevante importanza”.

Tutte le informazioni utili sul COVID 19 verranno di volta in volta pubblicate sul sito istituzionale www.monteprandone.gov.it.