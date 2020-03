Incendio nella notte a Spinetoli, intervengono sul posto i Vigili del Fuoco Coinvolta una palazzina che, a seguito di quanto accaduto, è stata dichiarata temporaneamente inagibile

Momenti di apprensione a Spinetoli nella tarda serata di giovedì 5 marzo per via dell’incendio che ha interessato un condominio ubicato in via Palazzi.

L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 23.00 da alcuni residenti, spaventati dalla copiosa mole di fumo proveniente da uno dei garage situati alla base dell’edificio.

Sul posto sono dunque accorsi i Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Ascoli Piceno, che al termine di due ore di sforzi hanno infine avuto la meglio sulle fiamme. La palazzina ha comunque riportato seri danni a seguito dell’accaduto, tanto da venire ritenuta inagibile: per i residenti è stata pertanto disposta l’evacuazione immediata.

A scatenare l’incendio, che non ha fortunatamente provocato feriti o intossicati, sarebbe stato un guasto elettrico.