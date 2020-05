Grottammare, inaugurazione virtuale per il rifacimento di via Palmaroli L'evento si terrà nella giornata di domenica 10 maggio

Taglio del nastro “social” nel vecchio incasato, per il completamento della riqualificazione di via Palmaroli. L’inaugurazione avverrà domenica 10 maggio in diretta streaming e in assenza di pubblico. Lo ha stabilito ieri la Giunta comunale, affidandone al servizio Cultura l’organizzazione.

L’evento riguarda l’opera avviata nell’ottobre 2019 nel tratto compreso tra l’Ospitale e la Scala Liszt, con l’intento principale di sostituire il manto di asfalto con un piano di acciottolato più in sintonia con le architetture e l’atmosfera del borgo. Un intervento in continuità con quanto già realizzato nel tratto più a nord, tra il 2015 e il 2016, che portò al rinvenimento dell’antica porta principale di accesso al borgo i cui resti sono ben visibili in Largo di Porta Maggiore (area dell’omonimo scavo archeologico e affaccio sul mare).

I lavori progettati dagli architetti comunali Valeria Angelini e Bernardino Novelli sono stati eseguiti dall’impresa De Marcellis Marcello di Basciano (Te) per l’importo di 120.211,14 € + Iva, interamente finanziato con fondi comunali. Oltre alla rimozione dell’asfalto e la sua sostituzione con un calpestio di acciottolato di fiume con ricorsi di mattoni, è stato realizzato l’ammodernamento della rete dei sottoservizi, con nuove condotte per le acque bianche e nere (in accordo con la CIIP spa) e la revisione della pubblica illuminazione. La superficie interessata dalle opere è di circa 430 mq, lungo 80 metri di strada.

L’inaugurazione era stata fissata nei mesi addietro al 22 marzo, ma come altri eventi fu soggetta alla sospensione delle attività e manifestazioni culturali, ludiche e sportive, pubbliche e private, prevista a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID 19.

Lo svolgimento si avvarrà dell’ausilio dei principali canali social. Il programma è in via di definizione.