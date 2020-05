Grottammare, latitante 21enne arrestato per traffico di sostanze stupefacenti Sul giovane pendeva infatti una condanna a oltre 11 anni di reclusione emessa da un tribunale tedesco

Un 21enne di origini albanesi, già condannato in Germania per una vicenda relativa al traffico di sostanze stupefacenti, è stato rintracciato e arrestato a Grottammare.

Il giovane, residente a San Benedetto del Tronto, era entrato a far parte di un’organizzazione criminale operante in diversi Paesi europei, motivo per il quale la sentenza del tribunale tedesco ne aveva disposto un periodo di reclusione pari a 11 anni e 3 mesi.

Resosi irreperibile, dapprima il 21enne è stato cercato dai Carabinieri presso la sua abitazione, venendo successivamente individuato nel centro di Grottammare: dopo un breve e infruttuoso tentativo di fuga, egli è stato infine condotto presso il carcere di Marino del Tronto.