Ascoli, intesa col governatore abruzzese Marsilio per gli spostamenti fuori regione Il sindaco Fioravanti: "Non appena il presidente firmerà il decreto, ci si potrà spostare nei Comuni della provincia di Teramo"

“Ho sentito in questi minuti il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, chiedendo di firmare il decreto che consenta gli spostamenti anche nelle aree confinanti del territorio abruzzese. Da parte sua c’è stata massima disponibilità, per questo voglio pubblicamente ringraziarlo. Non appena il presidente Marsilio firmerà il decreto, sarà possibile muoversi al di fuori della regione Marche ma sempre nei limiti della provincia confinante. Questo vuol dire, per i tanti cittadini ascolani che ce lo stanno chiedendo, che ci si potrà spostare nei Comuni della provincia di Teramo: da Valle Castellana a Sant’Egidio alla Vibrata, da Ancarano a Civitella del Tronto, da Alba Adriatica a Giulianova e così via.

Ringrazio il sindaco di Maltignano Armando Falcioni e tutti gli altri 22 colleghi sindaci che hanno sostenuto la battaglia per gli spostamenti nelle zone di confine. Qualora anche i presidenti della regione Umbria e Lazio dovessero firmare il decreto, per i cittadini ascolani sarebbe consentito lo spostamento anche nei Comuni delle province di Perugia e Rieti.

Voglio però raccomandare massima attenzione ed estrema prudenza a tutti coloro che effettueranno tali spostamenti. Chiedo a tutti di mostrare responsabilità e diligenza, muovendosi solo per ragioni motivate o per rivedere – mantenendo le distanze e indossando la mascherina – parenti e congiunti dai quali da troppo tempo sono separati. Solo mostrando senso civico e coscienziosità potremo salvaguardare i tanti sforzi e sacrifici fatti finora”.

Il Sindaco di Ascoli Piceno

Marco Fioravanti