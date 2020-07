Domenica 12 luglio tappa a Rosara di Ascoli per il Festival dell’Appennino L'appuntamento è fissato alle 9.00 presso la cava Angelini

Appuntamento domenica 12 luglio con la sesta tappa del Festival dell’Appennino 2020. In programma una semplice escursione adatta a tutti alla cava Angelini di Rosara e uno spettacolo di trekking teatrale molto suggestivo di Mattia Fabris e Jacopo Bicocchi della Compagnia degli Slegati.

Il programma prevede alle 9.00 il ritrovo alla Cava Angelini di Rosara, con la partenza per una facile escursione adatta a tutti con lo spettacolo itinerante “Teatrekking – La carne dell’orso” di e con Mattia Fabris e Jacopo Bicocchi, della Compagnia degli Slegati, risultato della vera e propria fusione di attività teatrale e attività “alpina”: ecco perché si parla di un trekking teatrale. Tra una tappa e l’altra i partecipanti potranno lasciar sedimentare le parole ascoltate e, soprattutto, continueranno a “vivere” il mondo dei racconti uditi, ognuno dentro di sé, durante il cammino in montagna. Si camminerà, tutti assieme, come si fa in montagna, si parlerà poco e si darà spazio alle parole e alla condivisione durante le soste e nel silenzio dell’arrivo.

Il rientro per il pranzo libero è previsto intorno alle 13.30, per poi continuare nel pomeriggio con lo spettacolo teatrale “Gli (S)legati” alle ore 15.30. Dopo aver raggiunto dalla parete ovest, primi al mondo, la cima del Siula Grande (quota 6.536 metri), nelle Ande peruviane, Simpson e Yates iniziano la discesa. Dovrebbe essere la fase più semplice, ma tutto si trasformerà in tragedia. Simpson cade in un crepaccio e si rompe una gamba. Sono a 5.800 metri d’altitudine. Yates, dopo aver cercato faticosamente di portarlo al campo base, prenderà una decisione terribile per riuscire a salvare almeno la propria vita: tagliare la corda che li lega insieme, lasciando l’amico al suo destino. In scena Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris ci raccontano questa storia. Ma non è solo questo, non è solo il racconto di quei giorni e momenti orribili, perché in scena i due attori riescono davvero a portare noi spettatori a 6.000 metri, facendoci provare il freddo, la stanchezza, la paura e la disperazione.

A seguire, intorno alle 16.30, la performance musicale “Archi di Pietra” con Valentino Alessandrini e Matteo Maria Mariani. Alessandrini è un giovane violinista marchigiano di 26 anni. Laureato al conservatorio “G.Rossini” di Pesaro in violino con 110 e lode, ha già alle spalle centinaia di concerti ed eventi in tutta Italia, tour musicali in America, Inghilterra, Germania, Olanda, Austria e Svizzera. Si è inoltre esibito su Rai 1 e ha suonato per prestigiosi marchi, tra i più noti Nike, Mercedes e Audi. Collabora spesso con importanti autori del panorama della musica italiana e produttori internazionali. Ultimamente ha creato uno stile di musica personale, che lega il violino, strumento classico per eccellenza, a sonorità moderne! I suoi video musicali vantano milioni di visualizzazioni nei principali canali social: YouTube, Facebook e Instagram.

Obbligatoria la prenotazione (Massimo 300 persone): https://bit.ly/PrenotazioneFestival6

Il Festival dell’Appennino è un progetto realizzato dall’Associazione Appennino Up insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

PROGRAMMA

Domenica 12 luglio 2020, Rosara

Ore 09.00 Ritrovo alla Cava Angelini

Partenza escursione con spettacolo itinerante “Teatrekking”

Ore 13.30 Rientro

Pranzo libero al sacco

Ore 15.30 Spettacolo teatrale “Gli (S)legati”

Ore 16.30 Performance musicale “Archi di Pietra” con Valentino Alessandrini e Matteo Maria Mariani

INDICAZIONI

▪ Escursione Anello Monte di Rosara

▪ Dislivello salita 460 mt

▪ Lunghezza 6 KM

▪ Percorrenza: 2.00 h

▪ Difficoltà percorso: Escursione anche per persone poco allenate

OBBLIGATORI: Mascherina e scarponi da trekking

CONSIGLIATI: Giacca impermeabile, indumenti di ricambio, borraccia, zaino media capacità e bastoncini

Per maggiori informazioni 3339053322