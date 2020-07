Spaccio di hashish, 28enne arrestato dalla Polizia di Stato a San Benedetto del Tronto Il giovane è stato trovato in possesso di circa 65 grammi di stupefacenti

Nella serata di lunedì 20 luglio la Polizia di Stato di San Benedetto del Tronto ha tratto in arresto un giovane di 28 anni, trovato in possesso di un vasto quantitativo di hashish.

Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per via di alcuni precedenti, è stato notato lungo via Mare a Porto d’Ascoli mentre si trovava a bordo di un’automobile assieme ad un coetaneo. Fermato per accertamenti, il 28enne ha dapprima finto di non essere contrariato per l’improvviso controllo, per poi tentare un’improvvisa fuga a piedi, subito interrotta da parte dei poliziotti.

Nei suoi slip gli agenti hanno quindi rinvenuto all’incirca 40 grammi di hashish, già suddivisi in numerosi involucri. Nel corso della successiva perquisizione dell’abitazione del giovane, la Polizia ha rinvenuto ulteriori 25 grammi della medesima sostanza, nonché la somma di circa 800 euro in contanti, derivante con ogni probabilità dall’attività illecita portata avanti.

Per il 28enne, accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, si sono infine aperte le porte del carcere ascolano di Marino del Tronto.