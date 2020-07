Centauro cade dalla moto nei dintorni di Folignano, interviene l’eliambulanza Trasportato d'urgenza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita

Un 44enne di San Benedetto del Tronto è dovuto ricorrere al ricovero in ospedale a seguito di una brutta caduta in moto avvenuta nei pressi di Folignano.

Il fatto è accaduto intorno alle 14.30 di mercoledì 22 luglio. Il centauro stava procedendo lungo la Strada Statale 81 quando, in prossimità di Piane di Morro, ha perso il controllo del proprio mezzo, finendo quindi con l’essere sbalzato sull’asfalto.

Soccorso prontamente da alcuni automobilisti di passaggio, il 44enne è stato poi raggiunto sul posto dal personale sanitario del 118, che dopo avergli prestato le prime cure ne ha decretato il trasferimento d’urgenza in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona: egli, pur non in pericolo di vita, avrebbe sofferto diversi traumi in varie parti del corpo.