San Benedetto del Tronto, continua la rassegna musicale “Nel cuore, nell’anima” Nella serata di venerdì 31 luglio sarà il figlio d'arte Filippo Graziani a esibirsi in piazza Piacentini

“Nel cuore, nell’anima” rassegna di musica d’autore proposta a piazza Piacentini da Comune e AMAT con il contributo di MiBACT e Regione Marche e in collaborazione con l’Istituto Musicale Vivaldi, prosegue, venerdì 31 luglio con Filippo Graziani che interpreta le canzoni del padre Ivan.

Filippo Graziani canta Ivan è un viaggio nelle canzoni e nel mondo di Ivan Graziani visto dagli occhi del figlio. Pochi musicisti italiani sono stati autenticamente rivoluzionari come Graziani, marchigiano d’adozione e primo artista in Italia a far dialogare la chitarra rock e il genere cantautorale, autore di alcune delle pagine più belle della musica italiana degli anni ‘70 e ‘80. Filippo, nato e cresciuto in un ambiente pieno di musica, anche lui chitarrista, rilegge (accompagnato da Bip Gismondi alla chitarra) brani come Pigro, Lugano addio, Monna Lisa, Firenze e Maledette malelingue che risuonano in tutta la loro forza.

Prossimo appuntamento Antonella Ruggiero che chiude la rassegna sabato 8 agosto con Concerto versatile.

Ingresso: biglietti di posto unico euro 10 in vendita online su www.vivaticket.it, alla biglietteria del Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 tel. 0735/588246) tre giorni precedenti gli spettacoli (orario 18/20) e la sera di spettacolo dalle 19 alla biglietteria in piazza Piacentini.

Informazioni AMAT 071/2072439 www.amatmarche.net, Comune di San Benedetto del Tronto 0735/794438 – 0735/794587 www.comunesbt.it

Inizio ore 21.30