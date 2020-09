Ascoli Piceno, pronta a riaprire al pubblico la biblioteca comunale “G. Gabrielli” La struttura, seppur con le limitazioni dovute al Covid-19, tornerà di nuovo disponibile da lunedì 14 settembre

Da lunedì 14 settembre la Biblioteca G. Gabrielli riaprirà le porte al pubblico, con il ripristino dell’orario continuato, tutti i giorni dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13.

Saranno garantiti i seguenti servizi:

– postazioni di studio con accesso libero al WIFI;

– prestito, ricerche e consultazione, esclusivamente su prenotazione;

– iscrizioni e accesso alla Biblioteca digitale (Medialibrary).

Sono temporaneamente sospesi, fino a nuove direttive: Emeroteca; Sezione Bambini (ad eccezione del prestito); fotocopie self-service; ricerca autonoma a scaffale aperto; Chiostro.

In ossequio alla normativa anticovid, gli ingressi saranno contingentati e consentiti esclusivamente all’interno delle sale, previa prenotazione, per la mattina o per il pomeriggio, con una semplice telefonata al numero: 0736 298852.

Gli utenti dovranno attenersi alle regole che prevedono, principalmente: misurazione della temperatura; obbligo di mascherina e igienizzazione delle mani; divieto di circolazione all’interno delle sale; prestito domiciliare e consultazione esclusivamente su prenotazione, da effettuarsi al numero 0736 298852 o inviando una mail a prestito.biblioteca@comune.ap.it inserendo nell’oggetto: PRESTITO, oppure, RICHIESTA DI CONSULTAZIONE con indicazione dei libri da consultare o prendere in prestito (al massimo 3).

La Biblioteca è dotata di tutti i prescritti presidi igienico-sanitari ed è lieta di poter ospitare nuovamente i suoi carissimi ragazzi, con l’unica raccomandazione di attenersi strettamente alle regole.