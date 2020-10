Camion in fiamme sull’A-14 tra i caselli di Grottammare e Pedaso La viabilità è tornata alla normalità dopo circa tre ore di interventi

Soccorritori in azione nella mattinata di martedì 6 ottobre nel tratto autostradale dell‘A 14 compreso tra i caselli di Grottammare e Pedaso: a richiederne l’intervento è stato l’incendio che ha interessato un mezzo pesante.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le ore 9.00 all’altezza del chilometro 298+300, tra le gallerie di San Cipriano e Acquarossa. Per causa non ancora del tutto accertate, un camion contenente residui di potature è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre stava procedendo in direzione nord.

Sul posto sono dunque accorsi diversi mezzi dei Vigili del Fuoco del comando di San Benedetto del Tronto, che sono poi riusciti ad avere la meglio sul rogo, a seguito del quale l’autocarro coinvolto è rimasto distrutto.

La circolazione veicolare è rimasta chiusa all’incirca per tre ore, tornando poi alla normalità. Intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.