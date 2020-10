Grottammare, strage di pesci alla foce del fiume Tesino Ancora ignote le cause alla base della moria di animali: sul caso indagano i Carabinieri Forestali

Sono in corso le indagini dei Carabinieri Forestali di San Benedetto del Tronto per chiarire le cause alla base dell’eccezionale moria di pesci registrata nei pressi della foce del fiume Tesino nella giornata di giovedì 8 ottobre.

Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni a tal riguardo, i militari si sono portati sul posto constatando la presenza in superficie di centinaia di pesci morti, deceduti per cause ancora sconosciute.

Le forze dell’ordine hanno pertanto provveduto a prelevare dei campioni d’acqua, poi affidati all’Arpam per le analisi di rito che potrebbero fornire indicazioni utili per spiegare il decesso di un simile numero di esemplari.