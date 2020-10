Prende il via lo sportello Impresa Giovani a Monteprandone Il servizio è rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni

Da lunedì 12 ottobre apre lo sportello Impresa Giovani, un servizio rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni che prevede interventi finalizzati a favorire l’imprenditoria giovanile e l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani del territorio.

Il servizio completamente gratuito offre consulenze a chi vuole avviare un’attività autonoma o d’impresa in alternativa al lavoro dipendente, orientarsi nel mondo del lavoro, conoscere agevolazioni e forme di finanziamento per imprese giovanili.

Come si accede al servizio? E’ possibile richiedere una consulenza a distanza scrivendo a impresa.giovani@comune.monteprandone.ap.it, specificando il motivo della richiesta, oppure chiedere un appuntamento sempre tramite email o al cellulare3883575639.

Lo sportello Impresa Giovani è ospitato al piano terra della Delegazione Comunale, in via delle Magnolie n. 1 a Centobuchi e aperto tutti i lunedì dalle 10 alle 12 (tranne i festivi).

Oltre all’attività dell’info point saranno organizzati anche corsi di orientamento al lavoro o di aggiornamento mirati al target di riferimento giovanile coinvolto.

Ulteriori informazioni su indicazioni operative per avviare un’impresa, aggiornamenti, scadenze e bandi verranno fornite sui canali social del Comune: pagina Facebook GiovArti e Comune di Monteprandone oltre che sul sito istituzionale del Comune.

Il servizio sarà gestito per tre anni dalla cooperativa sociale Abilita e rientra nei progetti sociali finanziati attraverso il “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate” per il quale il Comune di Monteprandone ha ottenuto un contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri a fondo perduto di 1.900.000 euro. Il costo complessivo del servizio è di € 16.000.