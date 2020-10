Lotta allo spaccio di stupefacenti, ad Ascoli Piceno sequestrati 120 grammi di cocaina Agli arresti domiciliari una giovane di 29 anni

Nel corso della tarda serata di venerdì 9 ottobre, la Polizia di Stato di Ascoli Piceno hanno intercettato un carico di cocaina, arrestando contestualmente una giovane di 29 anni.

Tutto è nato a partire da una segnalazione anonima riguardante un considerevole traffico di stupefacenti. I poliziotti hanno così istituito dei posti di controllo, tra i quali uno in strada della Bonifica, dov’è infine stata fermata un’automobile con a bordo tre donne.

L’attenta perquisizione della vettura ha fatto sì che le forze dell’ordine scoprissero un voluminoso involucro contenente 120 grammi di una sostanza di colore biancastro, poi risultata essere cocaina grazie alle analisi svolte dalla Polizia Scientifica.

Per una 29enne di origini romene, ritenuta la persona in possesso della droga, è così scattato l’arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: per lei sono stati disposti gli arresti domiciliari.