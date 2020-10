Modifiche alla viabilità ad Ascoli Piceno in vista della commemorazione dei defunti I provvedimenti rimarranno validi nelle giornate di sabato 31 ottobre, domenica 1 e lunedì 2 novembre

Con l’Ordinanza Dirigenziale n. 509 del 26/10/2020 l’Amministrazione Comunale dispone di istituire nei giorni ed orari di seguito specificati i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale:

– sabato 31 ottobre dalle ore 13.00 alle ore 18.00;

– domenica 1° novembre dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

– lunedì 2 novembre dalle ore 13.00 alle ore 18.00;

1) in Via S. Serafino da Montegranaro – tratto Via G. Verdi – Civico Cimitero – il divieto di circolazione per tutti i veicoli, ad eccezione dei Taxi e dei bus del Servizio Urbano(START) e il divieto di sosta rimozione coatta;

2) il divieto di circolazione con esclusione dei mezzi START e Taxi in Via G. Verdi – tratto compreso fra Via S. Serafino da M. e Via G. Pergolesi;

3) il divieto di circolazione veicolare sulla corsia di accesso in direzione Via Vivaldi posta allo svincolo semaforizzato di Via Bengasi;

4) il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato ovest del piazzale antistante l’ingresso pedonale ai nuovi lotti;

5) il doppio senso di circolazione in Via G. Tebaldini onde permettere il transito da e per il parcheggio antistante l’ingresso della parte nuova del Civico Cimitero, limitatamente alla disponibilità di posti liberi;

6) la revoca della corsia preferenziale bus realizzata in Via G. Tebaldini nonché il divieto di circolazione a tutti i veicoli sulla bretella di collegamento tra la medesima via e la Via S. Serafino da Montegranaro;

7) il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato nord del piazzale antistante gli ingressi della parte vecchia del Cimitero, provvedimento a valere anche dalle ore 8.00-13.00 del giorno 2 novembre p.v. in occasione della Cerimonia di Commemorazione dei Caduti in Guerra;

Dal rispetto delle limitazioni sopra imposte, fatta salvo quanto previsto ai precedenti punti “4” e “7”, sono esclusi gli automezzi delle seguenti categorie di conducenti, che potranno raggiungere le zone interdette con accesso da Via Circonvallazione Ovest – Via G. Tebaldini:

– i residenti della zona Caprignano e località limitrofe;

– proprietari di fondi rustici ubicati nelle suddette zone;

– i volontari della San Vincenzo De Paoli;

– gli addetti ai servizi presso il Civico Cimitero;

– i Frati Cappuccini;

– fioristi e vivaisti della zona limitrofa al Cimitero;

– per lunedì 2 novembre dalle ore 13,00 alle ore 18,00 i religiosi e i rappresentanti delle Confraternite in occasione dello svolgimento della Santa Messa presso il Civico Cimitero.

Autorizza la possibilità della svolta a sinistra in Via G. Tebaldini a favore dei soli automezzi del Servizio Urbano “START” provenienti dalla Via Circonvallazione Ovest, lato ponte), per poter raggiungere il parcheggio del cimitero antistante l’ingresso dei nuovi lotti.