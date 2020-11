Ascoli, via libera al progetto “Helplab 2020” a sostegno delle famiglie in difficoltà Il sindaco Fioravanti: "La crisi ha colpito numerose famiglie del nostro territorio, intaccando profondamente abitudini e certezze"

91 Letture Cronaca

L’Ambito Territoriale Sociale XXII ha elaborato, insieme agli altri ATS della provincia di Ascoli Piceno, il progetto HELPLAB 2020. Il progetto intende creare le migliori condizioni di accoglienza per quelle famiglie che vivono situazioni di disagio dovuto a difficoltà personali e/o familiari e che richiedono interventi complessi sia per quanto riguarda il soddisfacimento dei bisogni primari sia per il recupero dell’autonomia nella gestione del quotidiano. HELPLAB 2020 intende inoltre offrire alle famiglie un supporto economico nella gestione del pagamento delle utenze domestiche, nell’acquisto di beni di prima necessità, di prodotti per l’igiene o dei canoni di affitto.

«La crisi non solo sanitaria, ma anche sociale ed economica che stiamo vivendo, ha purtroppo colpito numerose famiglie del nostro territorio, intaccando profondamente le abitudini e le certezze delle stesse» ha spiegato il Sindaco Marco Fioravanti. «Alcuni cittadini sono stati privati del loro minimo reddito, altri invece lo hanno mantenuto ma questo non si è rivelato sufficiente per coprire le spese minime necessarie per un decoroso tenore di vita. Ecco perché abbiamo deciso di elaborare il progetto HELPLAB 2020, che garantirà un supporto economico alle famiglie in difficoltà per il pagamento di spese domestiche o per l’acquisto di beni di prima necessità» ha concluso il Sindaco Marco Fioravanti.

HELPLAB 2020 è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Marche per 16.500,00 euro e sarà gestito dall’Associazione Il Melograno di Ascoli Piceno e dal Tavolo delle Povertà: «Ringrazio tutte le realtà dell’associazionismo e del volontariato che operano nel campo dell’assistenza nel nostro territorio» ha aggiunto l’Assessore ai servizi sociali Massimiliano Brugni. «Il progetto HELPLAB 2020 aumenterà le risorse economiche a disposizione, per dare ulteriori risposte concrete e immediate alle famiglie in difficoltà. Con queste misure cercheremo di sviluppare una maggiore resilienza nei soggetti che vivono situazioni di disagio e vulnerabilità psichica, sociale ed economica».

La conclusione del progetto HELPLAB 2020 è al momento prevista per il 31 dicembre 2020, ma con grande probabilità verrà proroga fino al 31 marzo 2021.