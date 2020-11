Automobile finisce in un dirupo nei dintorni di Ascoli, morto un giovane di 26 anni Rimasti feriti gravemente anche gli altri due occupanti del mezzo, una ragazza di 20 anni e il 23enne al volante

Un morto e due feriti gravi: è questo il triste bilancio dell’incidente stradale avvenuto nei pressi della frazione ascolana di Venagrande nella serata di sabato 14 novembre.

Poco prima delle ore 22.00 un’automobile con a bordo tre giovani stava facendo ritorno dal capoluogo piceno lungo la Provinciale 24 quando, per cause non del tutto accertate, il conducente ha perso il controllo del veicolo, finendo così in in dirupo profondo diverse decine di metri.

Il tremendo impatto con il suolo ha scaraventato nei paraggi due degli occupanti del mezzo: per uno di loro, il 26enne Jacopo Bachetti, non c’è purtroppo stato nulla da fare, in quanto già deceduto all’arrivo sul posto dei soccorritori; l’altra, la 20enne G.B., è stata invece condotta d’urgenza all’ospedale “Mazzoni” di Ascoli, da dov’è poi stata trasportata all’ospedale di Torrette di Ancona dopo un intervento chirurgico alla milza.

Rimasto ferito in maniera seria anche il 23enne alla guida dell’automobile, M.B. le sue iniziali, il quale dopo essere stato estratto dalle lamiere del proprio mezzo è stato anche lui trasferito in ospedale: egli rischia ora di essere accusato di lesioni e omicidio colposo.