Spaccio di hashish e marijuana a Castel di Lama, in manette un giovane di 22 anni Il pusher è stato colto in flagrante dai Carabinieri; denunciati anche il fratello e la madre

Un 22enne di Castel di Lama, colto in flagranza di reato dai Carabinieri del comando provinciale di Ascoli Piceno, è stato tratto in arresto per aver smerciato hashish a un altro giovane del posto.

Il ragazzo, bloccato dalle forze dell’ordine subito dopo la compravendita di stupefacenti, è stato trovato in possesso di circa 30 grammi di hashish. I militari hanno poi passato al setaccio anche la sua abitazione, dove sono stati rinvenuti 10 grammi di marijuana e il materiale adoperato per il confezionamento e la pesatura delle sostanze illecite.

Il 22enne è stato pertanto arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio; suo fratello e sua madre, residenti nella sua stessa abitazione, sono invece stati entrambi denunciati per concorso in detenzione di droga.