La Polizia Locale di Monteprandone traccia un bilancio delle attività svolte nel 2020 Antonio Riccio: "Nei prossimi anni continueremo a puntare sulla tecnologia, in particolare in materia di videosorveglianza"

Un anno di intensa attività per la Polizia Locale di Monteprandone che ha visto incrementare il proprio organico con due nuove assunzioni, una a gennaio e l’altra a dicembre 2020. In occasione della giornata di San Sebastiano Santo Patrono delle Polizia Locali d’Italia, celebrata lo scorso 20 gennaio presso il Convento di San Giacomo, il Comandante Eugenio Vendrame ha diffuso i dati delle attività svolte nell’anno solare appena trascorso.

Dati generali

I servizi generali gestiti dal Comando sono stati 8.850 tra richieste di intervento, informazioni e segnalazioni giunte alla Centrale Operativa di via delle Magnolie, 3670 pratiche gestite, 42 ordinanze in materia di viabilità, 31 pratiche di occupazione suolo pubblico e 8 nulla osta per trasporti eccezionali e impianti pubblicitari. In materia di controlli e servizi anagrafici gli accertamenti sono stati 435, mentre 3 sono quelli in materia di edilizia e urbanistica. Su 28 controlli ambientali effettuati, 7 sono state le sanzioni tra abbandono di rifiuti e mancata raccolta di deiezioni canine. In materia di Polizia Giudiziaria sono state 4 le notizie di reato trasmesse alla Procura di Ascoli Piceno e 14 gli atti adempiuti su delega di altre Procure. Da segnalare tra l’altro, sempre nell’ambito delle attività di Polizia Giudiziaria, l’individuazione e la cattura, in collaborazione con la locale Stazione dei Carabinieri di Monteprandone, di due soggetti autori di furti nel territorio di Monteprandone.

Polizia Stradale e pronto intervento

In materia di incidentalità si è registrato un netto calo dei sinistri stradali: dai 50 rilevati nel 2018, ai 43 del 2019 si è passati ai 24 incidenti nel 2020, di cui due con successiva individuazione dei responsabili che si erano dati alla fuga, con danni solo a cose. Per quanto attiene ai servizi autovelox sono 35 quelli del 2020. Sono 2.935 le violazioni alle norme del Codice della Strada (Cds) di cui 1.261 per eccesso di velocità, 1.281 per inosservanza del segnale semaforico “Vistared” e 393 per altre violazioni molte delle quali per l’art.126bis Cds che prevede l’erogazione di una ulteriore sanzione nel caso in cui, a seguito di verbale, non vengano comunicati i dati del conducente.

Controllo del territorio e videosorveglianza

Nonostante la chiusura parziale delle scuole per l’Emergenza Covid19, i controlli giornalieri presso i plessi scolastici di Monteprandone risultano essere stati 590.

Per quanto invece concerne la videosorveglianza, proprio nel 2020, il sistema è stato implementato con fondi del Ministero dell’Interno pari a 24.000 euro e Comunali di pari importo.

Il sistema così integrato consta quindi ora di 60 telecamere di cui 20 OCR (Optical Character Recognition) con lettore ottico che permette la lettura delle targhe dei veicoli in entrata ed in uscita di varchi cittadini; sono state 104 le ore di visione di immagini richieste da altri organi di Polizia. Sempre in tema in videosorveglianza, il Comune di Monteprandone ha aderito al progetto “Marche Smart View” per la realizzazione di un sistema integrato di videosorveglianza in ambito sovracomunale con diversi Enti e capofila il Comune di Macerata, che prevede l’integrazione e la condivisione tra organi di Polizia Statale e Locale, delle informazioni provenienti dai transiti registrati dalle telecamere OCR con l’obiettivo di svolgere azioni congiunte per migliorare la sicurezza generale dei cittadini.

Attività connessa con l’emergenza Covid19

Le donne e gli uomini del Comando di Polizia Locale di Monteprandone hanno anche effettuato attività connesse con l’emergenza Covid19 in materia di polizia amministrativa e commerciale con 2.600 controlli e verifiche su esercizi commerciali ed attività produttive (con 10 sanzioni amministrative comminate), ma anche relative a servizi per l’Ordine Pubblico, coordinati dalla Questura di Ascoli Piceno, per un totale di 216 giorni in cui sono state controllate 497 persone.

“Dal quadro complessivo che si evince dal report annuale della Polizia Locale emerge la grandissima dedizione che il nostro comando locale impiega per la tutela della sicurezza della nostra comunità – dichiara il presidente del Consiglio comunale con delega alla Polizia Locale Antonio Riccio – ancor di più quest’anno che ha visto i nostri agenti impegnati nei servizi connessi all’Emergenza Covid19. Da sottolineare i dati relativi all’incidentalità che in due anni si sono dimezzati, da 50 sinistri registrati nel 2018, siamo passati a 24 del 2020. Un segnale tangibile questo, della bontà della campagna di controlli mirata al rispetto dei limiti di velocità e alla sicurezza sulle strade tramite rilevatori di velocità e impianto semaforico. Nei prossimi anni continueremo a puntare sulla tecnologia, in particolare in materia di videosorveglianza, come alleata nel lavoro quotidiano e continueremo a farlo prevedendo di dotarci di ulteriori telecamere”.