Aperto il casting ad Ascoli per il nuovo film del regista Giuseppe Piccioni Le riprese avranno inizio il 15 marzo prossimo

A partire dal 15 marzo 2021 la città di Ascoli Piceno, candidata a Capitale Italiana della Cultura 2024, ospiterà le riprese del nuovo film per il cinema del regista Giuseppe Piccioni.

Il film è prodotto dalla società di produzione cinematografica Lebowsky e vedrà l’attore Riccardo Scamarcio nel ruolo del protagonista.

Diversi sono i ruoli del cast ancora aperti e destinati – per esigenze di inflessione dialettale – ad attori ed attrici marchigiani.

Nello specifico, i responsabili del casting del film sono alla ricerca dei seguenti profili:

Attrice marchigiana età 45-60 anni

Attori marchigiani età 60-80 anni

Attori e attrici marchigiani età 25- 40 anni

Tutti gli artisti marchigiani che sono interessati a partecipare alle selezioni per il casting del film, possono inviare la propria candidatura entro il 28 febbraio 2021 alla seguente mail castingfilmpiccioni@gmail.com. Le selezioni avverranno per via telematica. Alla e-mail di candidatura bisognerà allegare un CV professionale aggiornato, i recapiti personali, 2 foto recenti (Primo Piano e Figura intera) ed un breve video di presentazione (max 2 minuti). Il video e le foto possono essere realizzate con un semplice telefonino.