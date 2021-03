Violenta rissa a San Benedetto del Tronto, almeno cinque le persone rimaste ferite Il fatto si è verificato nella serata di sabato 27 febbraio

Almeno cinque persone sono rimaste coinvolte in una violentissima rissa avvenuta in via Manara, a San Benedetto del Tronto, nella serata di sabato 27 febbraio.

Il fatto si è verificato quand’erano da poco trascorse le 21.15. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, due fazioni contrapposte, tra cui figuravano un cittadino italiano e alcuni stranieri di origine albanese e nordafricana, si sarebbero affrontate ricorrendo persino all’utilizzo di alcuni utensili e corpi contundenti.

All’arrivo sul posto della Polizia di Stato, cinque individui sono stati identificati per esser poi trasportati all’ospedale “Madonna del Soccorso” per accertamenti. Per tutti loro, come anche per altri soggetti coinvolti in quanto accaduto, si starebbe vagliando una denuncia per rissa. Nei loro confronti, nel frattempo, sono state emesse delle sanzioni per il mancato rispetto delle normative anti-Covid.