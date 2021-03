Incidente stradale a Monteprandone, automobilista soccorso dall’eliambulanza Ferito in maniera grave un uomo di 37 anni

Un incidente stradale, avvenuto nei dintorni di Monteprandone nella giornata di martedì 30 marzo, ha provocato il ferimento di un’automobilista di 37 anni.

Il fatto ha avuto luogo nel primo pomeriggio lungo la Salaria, all’altezza della frazione di Sant’Anna. Secondo una dinamica ancora in fase di ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo del proprio mezzo, il quale è finito fuori strada per poi centrare in pieno un albero.

Sul posto sono quindi accorsi i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito all’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto. Da qui il 37enne è stato condotto in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona: le sue condizioni di salute sarebbero alquanto gravi.

Presenti sul luogo dell’incidente anche Vigili del Fuoco e Polizia Stradale.