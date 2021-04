Investimento fatale ad Ascoli Piceno, morto un uomo di 69 anni Inutile ogni soccorso per Emidio Autunni, travolto nella serata di mercoledì 7 aprile dall'auto condotta da suo nipote

Un uomo di 69 anni, centrato in pieno da un’automobile alle porte di Ascoli Piceno, ha perso la vita nella serata di mercoledì 7 aprile.

Erano da poco trascorse le ore 22.00 quando l’individuo in questione, Emidio Autunni, è stato investito lungo via Piceno Apruntina dall’automobile condotta da suo nipote. Proprio quest’ultimo ha immediatamente contattato i soccorsi per prestare aiuto al 69enne, seppure invano: la vittima dell’investimento, infatti, è rimasta uccisa praticamente sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono poi intervenuti Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e sanitari del 118, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Autunni. I Carabinieri del comando ascolano sono al lavoro per rilevare eventuali responsabilità.