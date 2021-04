La promozione del Grande Anello dei Borghi ascolani passa dalla Germania Il sindaco Fioravanti: "Un'opportunità importante per i nostri luoghi"

Nei giorni scorsi, a Treviri, città gemellata con Ascoli Piceno, è apparso un ampio e dettagliato articolo sulle bellezze del nostro territorio, raccontato attraverso le immagini e la descrizione del suggestivo percorso del Grande Anello dei Borghi ascolani.

Un progetto nato con l’idea di offrire un itinerario turistico “ad anello” che, da Ascoli Piceno, attraverso pittoreschi paesaggi naturali e storici borghi di montagna e ha lo scopo di attrarre visitatori che, durante il loro soggiorno, cercano un’autentica esperienza nella natura. Il percorso circolare copre un totale di 100 chilometri, che possono essere percorsi a piedi o in bicicletta.

Il giornale è stato distribuito in 55.000 copie nelle abitazioni di Treviri. “Un’opportunità importante per la promozione dei nostri luoghi – ha dichiarato il Sindaco Marco Fioravanti – che valorizza l’intervento del Comune per il Grande Anello dei Borghi ascolani, ne loda i punti panoramici e il valore turistico. Il supporto nella promozione oltralpe da parte della città di Treviri rinnova e consolida, ancora una volta, il rapporto di amicizia e collaborazione tra i due territori.