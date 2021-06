Centri estivi nei sestieri di Ascoli Piceno, arriva l’iniziativa “Riu-siamo Estate” Il sindaco Fioravanti: "Abbiamo pensato di coinvolgere la città e la sua parte pulsante, rappresentata dai sestieri"

I sestieri della Quintana si trasformano in ludoteche itineranti del riuso e ospitano i bambini e i ragazzi che vorranno trascorrere un’estate tra laboratori, divertimento e sostenibilità ambientale.

Il progetto, dal titolo “Riu-siamo Estate” arriva dalla cooperativa “Botteghe della Speranza” che si è aggiudicata l’appalto per la gestione della Ludoteca Riu di Ascoli Piceno: la struttura, tra le 5 in regione, nata come centro di raccolta e valorizzazione, attraverso il gioco, dei materiali di scarto facilmente riutilizzabili”.

A partire dal 14 giugno e fino al 10 settembre ogni sestiere ospiterà, a turno, per due settimane i campi estivi gratuiti promossi dalla cooperativa sociale e rivolti a bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni.

Cinque i giorni di attività, dal lunedì al venerdì, con orario 7.30 – 16.30 e la possibilità di scegliere la mezza giornata. Prevista al massimo la presenza di 15 bambini per ciascuna settimana di campus.

Ogni secondo venerdì di frequenza, in programma una escursione di mezza giornata lungo il fiume Castellano con ritrovo presso il sestiere della Piazzarola. “Questo periodo di pandemia ci ha tenuti tutti distanti – spiega il Sindaco Marco Fioravanti – e per i campi estivi della ludoteca Riù abbiamo pensato di coinvolgere la città e la sua parte pulsante, rappresentata dai sestieri. L’idea è quella di coniugare storia, tradizioni ed educazione ambientale, per permettere ai ragazzi di vivere a tutto tondo l’ambiente e il territorio che li circondano”. “Quindi laboratori in cui imparare a dare nuova vita a oggetti non più utilizzati ma anche iniziative promozionali delle attività dei sestieri – prosegue Emi Spinucci, presidente della cooperativa Botteghe della Speranza – Pensiamo ad esempio alla promozione del ruolo degli sbandieratori partendo dal riuso delle tele delle bandiere”.

“A ogni operatore – conclude – verrà assegnato un gruppo di bambini che seguirà per tutto l’arco del campus così da creare una “bolla di sicurezza” che garantisca il massimo della sicurezza possibile”.

“L’attenzione nei confronti dell’ambiente è oggi ancora più in primo piano e non sono mai abbastanza le occasioni per sensibilizzare gli adulti partendo da attività ludico-educative destinate ai bambini – sottolinea l’assessore ai Servizi Sociali del comune di Ascoli Piceno, Massimiliano Brugni -. E’ questo il senso delle ludoteche del riuso e il baricentro del progetto che presentiamo oggi. La nostra città si prepara a ospitare campi estivi che non rappresentano solo un momento di meritato svago e divertimento per i nostri bambini, ma sono anche occasione per riflettere, giocando, sull’importanza della sostenibilità ambientale e su quanto ognuno di noi può fare per difendere il territorio”.

Le iscrizioni vanno effettuate online. Per informazioni: 333.7915397