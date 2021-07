Scatterà giovedì 29 luglio da Ascoli lo spettacolo itinerante “MArCHESTORIE SHOW” L'evento si terrà in piazza del Popolo a partire dalle ore 21.00

Giovedì 29 luglio, alle ore 21, prenderà il via da Piazza del Popolo “MArCHESTORIE SHOW”, lo spettacolo itinerante che toccherà sei grandi piazze marchigiane: dopo Ascoli, il 18 agosto a Fermo, il 22 agosto a Senigallia, il 25 a Macerata, il 29 a Fano e il 1 settembre a Civitanova Marche.

“MArCHESTORIE SHOW”, farà da apripista a “MArCHESTORIE – Racconti e tradizioni dai borghi in festa” che si svolgerà nei borghi marchigiani dal 2 al 19 settembre 2021. Raccontare le Marche attraverso i suoi borghi, i suoi sapori, le sue vicende millenarie ma soprattutto le sue storie. MArCHESTORIE SHOW, non sarà solo uno spettacolo, ma una vera e propria festa tutta marchigiana.

Si parlerà dei borghi, delle loro storia e di tante curiosità. Poi, musica tradizionale, rievocazione storiche e abiti di quelle epoche fino ad oggi conosciuti sui libri di storie.

Giovedì sera in Piazza del Popolo alla presenza del Presidente della Regione Francesco Acquaroli, dell’assessore regionale alla cultura Giorgia Latini e del Sindaco Marco Fioravanti, si esibiranno i gruppi: La Macina, Gli Artocria (Gruppo storico antichi romani di Cupra Marittima), la fisarmonicaorchestra di Diego Trivellini, il Gruppo folk Città di Matelica e le Quam Pulchra Es.

Lo spettacolo sarà presentato dall’inviato Rai Uno Paolo Notari con la regia di Sabino Morra.

“La Regione sarà cabina di regia unica di tanti registi nei territori con 850 operatori dello spettacolo coinvolti – ha dichiarato l’assessore Giorgia Latini – Il Festival rientra in una strategia che proseguirà nel corso degli anni. Siamo al lavoro sin da aprile con la legge per la valorizzazione e riqualificazione dei borghi storici”.

“L’organizzazione congiunta di questo evento – ha spiegato il Sindaco Marco Fioravanti – dimostra in sintesi la volontà di lavorare insieme per obiettivi comuni e la grande collaborazione tra le istituzioni. Amministrare in modo sinergico e condiviso un territorio risulta vincente in un periodo dove l’unione di intenti può permettere di uscire dall’ impasse dovuta alla pandemia”.

Soddisfatta anche l’assessore comunale agli eventi Monia Vallesi: “Quella di giovedì sarà una serata di grandi emozioni perché verranno mostrati i nostri borghi più belli e si tornerà a godere della musica dal vivo folkloristica e coinvolgente”.

Sulla stessa linea anche il commento dell’assessore al turismo Monica Acciarri: “Una grande festa che verrà ripetuta nelle altre piazze delle Marche e che sarà una bel volano per la ripartenza del settore turismo nel Piceno”.

Info e prenotazioni 388 108 522.