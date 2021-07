Ascoli, incontro sulla tutela degli animali domestici in situazioni di emergenza L'appuntamento è fissato per sabato 31 luglio alle 9.30

L’associazione Gre Avpc Picena di Protezione Civile, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, sabato 31 luglio 2021 dalle ore 9,30 organizza un incontro gratuito dal tema “La tutela degli animali domestici in emergenza – la prevenzione dal fenomeno del randagismo“.

L’incontro, che avrà luogo ad Ascoli Piceno presso l’Auditorium Cellini del Polo Culturale S. Agostino (biblioteca) in corso Mazzini 90, ha come obiettivo quello di accrescere la consapevolezza di come comportarsi con gli animali domestici in caso di calamità. Esso è aperto ai volontari della protezione civile ma in particolare anche alla popolazione. Il tema è affrontato dal dirigente del servizio veterinario Asur Marche Area Vasta 5, dott, Guido Tempera.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Per info e adesioni contattare il 340/6756654