Tutto pronto ad Ascoli per il Run delle Valli 2021, attese 150 Harley Davidson

In arrivo ad Ascoli Piceno la 5° Edizione del Run delle Valli 2021, evento benefico organizzato dall’associazione culturale di volontariato Micciani Unita della provincia di Rieti e dai nove Chapter del centro Italia rappresentanti ufficiali della Hog (Harley Owners Group) Harley – Davidson.

“Ancora un’altra occasione per la nostra città di accogliere centinaia di turisti e appassionati dei motori in visita nel nostro territorio per assistere ad un evento emozionante. – ha spiegato il Sindaco Marco Fioravanti – Numerose sono state le iniziative organizzate ad Ascoli, tra competizioni, esposizioni ed eventi che hanno avuto come protagonisti macchine da corsa, moto, auto d’epoca capaci di attirare l’attenzione oltre che degli amanti delle due e quattro ruote, anche delle famiglie. Una città che è sempre più attenta a proporre eventi di qualità rivolti ad un turismo sportivo sempre in crescita”.

“Da un appuntamento storico e della tradizione ascolana come la coppa Paolino Teodori, manifestazione clou della stagione delle salite, per la sua validità di tappa italiana del Campionato Europeo della Montagna., il Comune di Ascoli ha promosso altre prestigiose iniziative che hanno permesso una grande promozione della città sui canali di informazione nazionali e internazionali. – ha continuato l’Assessore allo Sport Domenico Stallone – Con ‘La mille miglia’ abbiamo potuto constatare l’interesse per i motori di migliaia di appassionati e siamo certi di replicare i successi delle edizioni sportive organizzate ad Ascoli anche con il raduno delle Harley Davidson. Ben 150 saranno le moto che arriveranno in città e altrettanti gli automobilisti e gli accompagnatori che visiteranno il nostro territorio. Un’occasione importante anche per il commercio locale”.

Al via la 5° Edizione del Run delle Valli 2021 nelle tre date intercorrenti dal 20 al 22 agosto. Evento benefico organizzato dall’associazione culturale di volontariato Micciani Unita della provincia di Rieti e dai nove Chapter del centro Italia rappresentanti ufficiali della Hog (Harley Owners Group) Harley – Davidson. Si riconferma in questa edizione la punta cardine di interesse verso le città colpite dal sisma e precisamente nell’area geografica dell’Appennino centrale, apportando come di consueto, un aiuto concreto ai gruppi di volontariato operanti nel territorio. Dalla zona del reatino, il corteo di Harley Davidson viaggerà in direzione di Ascoli Piceno, seguendo un programma ricco di appuntamenti con le istituzioni locali, i cui rappresentanti saranno dediti all’occoglienza dei bikers. Il Run delle Valli é dunque un richiamo annuale di matrice nazionale per il mondo biker ed il cuore cromato organizzativo quest’anno si pone l’obiettivo di designare due enti aggregativi della provincia di Ascoli Piceno: Arquata Potest e Bottega della Speranza, con un particolare saluto alla parrocchia di Arquata del Tronto.

Si inizia a Piazza del Popolo nel borgo angioino di Cittaducale (Ri) che sarà uno dei punti d’incontro per inaugurare la quinta edizione del Run delle Valli 2021. Nella giornata di venerdì 20 agosto la partenza del corteo in direzione Ascoli Piceno. Di seguito un aperitivo nel pomeriggio in via del Trivio aspettando la cena organizzata dal ristorante “Desco” presso il Chiostro di San Francesco con spettacolo a tema ed intrattenimento da parte del “Sestiere Piazzarola”, uno dei gruppi di rievocatori medievali del famoso torneo cavalleresco “La Giostra della Quintana”.

Sabato 21 agosto partenza per il minitour sulla piana di Castelluccio di Norcia con arrivo e sosta pranzo a Grisciano di Accumoli (Ri), dove ad attendere il corteo ci sarà sua eccellenza il vescovo Domenico Pompili per la benedizione delle moto, in presenza dei sindaci di Arquata del Tronto e Accumuli e delle associazioni beneficiarie. Qui la comunità di Accumoli farà gli onori di casa grazie all’ospitalità delle associazioni culturali “Radici Accumulesi” e “Amici di Grisciano”, (destinatarie dei fondi raccolti nelle precedenti edizioni), che, con l’aiuto della ProLoco, faranno degustare i prodotti locali.

Di nuovo in sella per l’ultimo appuntamento del sabato pomeriggio e, ad attendere il corteo, stavolta sarà il Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e l’Assessore allo Sport e Commercio Domenico Stallone.

I due scortati dalla Polizia locale, attenderanno alle porte della città e saliranno in moto per guidare il corteo fino in centro. Di seguito saluti e aperitivo presso il locale 180°gradi sulla bellissima piazza del Popolo. La serata continuerà con cena e musica, Ascoli è la location ideale per il pernottamento nelle giornate del Run. Scambio di saluti sulle righe organizzative della giornata di consegna della donazione che avverrà a distanza di un mese con i buoni propositi per la sesta edizione del 2022.

L’Associazione Micciani Unita e i Chapter organizzatori:

Lepini Chapter, Roma Chapter, Roman Village Chapter, Forvm Roma Chapter, Viterbo Chapter, Civitanova Chapter, Pescara Chapter, Perugia Chapter e Golden Hills Chapter,

RINGRAZIANO in particolare le amministrazioni dei comuni di Ascoli Piceno, di Cittaducale e di Accumoli, per aver accolto l’evento con entusiasmo, ma soprattutto per aver predisposto la realizzazione dello stesso con serietà e professionalità.