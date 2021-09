Prende il via a Monsampolo del Tronto la prima edizione della “Festa dello Sport” La manifestazione si terrà nelle giornate di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 settembre

Si svolgerà dal 3 al 5 settembre a Monsampolo del Tronto la prima edizione della “Festa dello Sport” con attività sia nel capoluogo che nella frazione di Stella. La Festa dello Sport è organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con tredici Associazione sportive che operano sul territorio comunale: Csi Stella, Futsal L.C., HC Monteprandone, Pedale Lento, Piccoli Azzurri, Roller Green, Running Team d’Lu Monte, Spazio Stelle, Stelle a Colori, Vis Stella, Vittoria Monteprandone, Zumba Fitness, Gruppo Podistico Avis Spinetoli-Pagliare.

“La Festa delle Sport nasce per dedicare, ai nostri cittadini, una giornata all’insegna del benessere e della salute, per stimolare sani stili di vita e per far conoscere e incentivare la pratica delle discipline sportive attive a Monsampolo, che quest’anno dopo lo stop forzato causato dalla pandemia, si apprestano a vivere un anno di ripartenza – dichiara il Sindaco Massimo Narcisi – Abbiamo organizzato, con la preziosa collaborazione delle Associazioni sportive, un programma di attività variegato, aperto a tutti, sia adulti che bambini, per permettere a nostri cittadini di provare il maggior numero possibile di discipline e far conoscere, meglio e da vicino, le attività sportive attive nel nostro comune. Attraverso la Festa dello Sport vogliamo inoltre lanciare un messaggio di speranza e di ripartenza affinché si possa finalmente tornare a vivere e a praticare le sport senza limitazioni e restrizioni.”

“Il nostro comune ha una grande vocazione sportiva è ci è sembrato opportuno, organizzare un evento dedicato allo Sport – dichiara Luca Schiavi Assessore allo Sport – Un evento che vuole anche essere una vetrina per le Associazione sportive del nostro territorio che con impegno si prodigano quotidianamente per garantire la pratica sportiva e a trasmettere i principi e i valori dello sport, in particolar modo tra le nuove generazioni.”

Il programma della Festa dello Sport prevede:

Venerdì 3 Settembre – Nuova Piazza di Stella ore 17,00 Apertura Festa dello Sport, ore 17,30 Esibizione e giochi sui pattini (con prova pattini gratuita), ore 18,30 Spazio Zumba Fitness (con lezione prova gratuita), Piazza Castello ore 20,00 “MonsampoloDiNotte”(Passeggiata notturna alla scoperta del territorio con ristoro finale a Sant’Egidio di Monsampolo).

Sabato 4 SettembreVillaggio dello Sport in Piazza Marconi ore 09,30 Iscrizioni – dalle 10,00 alle 13,00 Giochi e gare per tutti (Pallavolo – Pallamano – Atletica – Giochi popolari).

Villaggio dello Sport in Piazza Bachelet ore 15,30 Iscrizioni, dalle 16,00 alle 19,00 Giochi e gare per tutti (Danza – Karate – Calcio a 5 – Bocce.

Domenica 5 SettembreOasi San Mauro ore 09,30 Ritrovo e iscrizioni partecipanti pedalata, dalle 10,00 alle 12,00 Pedalata in famiglia sulle rive del Tronto.

Campo Sportivo ore 18,00 Triangolare di Calcio a 11 (Vis Stella 2021, Vecchie Glorie, Parrocchia) ore 20,30 Premiazioni triangolare, ore 21,00 Chiusura Festa dello Sport

Le esibizioni, i giochi e la pedalata sono gratuiti, aperti a tutti, adulti e bambini, e si svolgeranno nel rispetto delle normative anti contagio. Per partecipare all’passeggiata notturna “MonsampoloDiNotte” è necessario munirsi di una torcia. Per info www.comune.monsampolodeltronto.ap.it In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.

da: Comune di Monsampolo del Tronto