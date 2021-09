Ascoli, in arrivo oltre 10 milioni di euro da investire sull’edilizia scolastica Il sindaco Fioravanti: "Ringrazio il Commissario Legnini e l’assessore Castelli per la grande attenzione nei confronti del nostro territorio"

«Grazie al lavoro congiunto con il commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini e con l’assessore regionale alla ricostruzione Guido Castelli, sono lieto di annunciare che il nostro territorio potrà godere di ulteriori finanziamenti relativi a interventi di edilizia scolastica.

Dopo aver portato a termine le operazioni di censimento infatti, è stato redatto un nuovo programma di edilizia scolastica. Questo, nel dettaglio, prevede 1.5 milioni di euro per l’asilo nido Lo Scarabocchio e 1.6 milioni di euro per la parte in muratura della scuola Falcone e Borsellino.

Il finanziamento interesserà anche le sedi universitarie del nostro territorio: 3.097.000 euro sono previsti per la Scuola di Architettura e Design “E. Vittoria” di Lungo Castellano; 1.910.000 euro per la sede della Facoltà di Conservazione Beni Culturali e 2.384.500 euro per la sede “E.Vittoria” dell’ex Convento dell’Annunziata.

Un totale dunque di oltre 10 milioni di euro che saranno investiti per lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico degli istituti locali. Ringrazio il Commissario Legnini e l’assessore Castelli per la grande attenzione mostrata ancora una volta nei confronti degli istituti del nostro territorio: continueremo a lavorare in maniera sinergica come fatto finora, nell’unico interesse di studenti, famiglie, docenti e di tutto il personale scolastico».