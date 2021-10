San Benedetto del Tronto, scoperto un cadavere nel fossato del torrente Ragnola Ancora ignote le cause che hanno portato al decesso dell'uomo

Macabra scoperta a San Benedetto del Tronto nella tarda mattinata di giovedì 30 settembre: il cadavere di un uomo è stato infatti rinvenuto nel greto del torrente Ragnola.

Il corpo ormai senza vita è stato notato da un passante, il quale ha quindi contattato forze dell’ordine e soccorritori. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’individuo: si tratterebbe di un cittadino italiano di 53 anni originario del posto. Presente anche il personale della Polizia di Stato.

Secondo i primi accertamenti, la vittima sarebbe deceduta per cause naturali. In ogni caso, la salma sarà sottoposta ad autopsia presso l’obitorio dell’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto.