Montalto delle Marche, automobilista in ospedale dopo il volo nel dirupo L'incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì 22 ottobre

Un automobilista di circa 40 anni d’età è rimasto ferito in seguito a un terrificante incidente stradale, avvenuto nel territorio di Montalto delle Marche nelle prime ore della mattinata di venerdì 22 ottobre.

Il fatto si è verificato intorno alle ore 5.30 in località Fonte Arrigo. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo avrebbe perso all’improvviso il controllo della sua Fiat Panda, finendo fuori strada e precipitando in un dirupo profondo all’incirca 10 metri.

Il conducente della vettura è stato soccorso dai Vigili del Fuoco, che dopo averlo recuperato lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118, i quali lo hanno poi trasportato in ospedale. L’uomo, pur ferito gravemente, non sarebbe in pericolo di vita.