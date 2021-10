Delegazione di Treviri in visita ad Ascoli Piceno Gli ospiti provenienti dalla Germania sono stati accolti dal sindaco Marco Fioravanti

Nella giornata odierna è stata ricevuta dal Sindaco Marco Fioravanti una delegazione di Treviri composta dal Direttore del Teatro di Treviri, Manfred Langner, il Direttore del Balletto, Roberto Scafati e il responsabile dei gemellaggi Michael Sohn.

Obiettivo del soggiorno in città è proporre una collaborazione in campo artistico e in particolare realizzare iniziative atte a valorizzare i Teatri storici di Ascoli Piceno e di Treviri. A tal fine nel pomeriggio di martedì 26 ottobre seguono incontri mirati a definire il progetto con l’Assessore alla Cultura, Donatella Ferretti, il Coro Ventidio Basso e l’Istituto Spontini. Durante il breve soggiorno la delegazione avrà modo di apprezzare la bellezza della città e del Teatro Ventidio Basso e Filarmonici.

Come sottolinea il Sindaco l’incontro odierno rinnova la volontà dell’amministrazione di rivitalizzare il gemellaggio istituito nel 1958: “L’amicizia che lega Ascoli e Treviri ha radici profonde, che vogliamo tenere sempre vive. Per questo oggi abbiamo accolto con grande piacere la delegazione arrivata dalla Germania. Vogliamo rafforzare sempre più questo gemellaggio e non c’è modo migliore che farlo condividendo percorsi artistici e culturali, che possano mettere in rete le peculiarità delle due città, promuoverle e valorizzarle con sempre maggior forza.”