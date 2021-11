In arrivo fondi per rivedere la viabilità di alcune zone di Grottammare Sbloccati finanziamenti regionali per 98mila euro

28 Letture Cronaca

Il comune di Grottammare ha ottenuto un contributo regionale di 98.000 € da destinare a opere sulla sicurezza stradale*. I fondi serviranno a finanziare progetti di revisione della viabilità in alcune zone della Città, tra cui il quartiere Azzolino. Il programma complessivo è già inserito nel bilancio pluriennale 2021-2023 per complessivi 140.000 €.

La conferma del finanziamento arriva a due giorni dall’avvio delle Giornate della Partecipazione, il ciclo di appuntamenti novembrini con i quartieri che domani sera, giovedì 4 novembre, partirà dalla Sala consiliare dove sono attesi i residenti delle zone Centro, Monti e Vecchio incasato. Per partecipare alle assemblee è necessaria la certificazione verde anticovid. Inizio ore 21.15.

L’opera che ha ottenuto il contributo regionale non è l’unica novità in tema di nuova viabilità e sicurezza per la zona centro. Un altro importante progetto che verrà illustrato ai cittadini riguarda un tratto di via Verdi, relativamente al collegamento tra la pista ciclabile del lungomare e le aree di svago della pineta Ricciotti, in un’ottica di revisione più attenta alla sicurezza dei bambini, che privilegi gli spazi pedonali e ciclabili e le connessioni sicure tra i luoghi maggiormente frequentati dai più piccoli.

Gli incontri con i quartieri sono destinati principalmente ai residenti ma aperti a tutti quelli che vogliono partecipare alla vita della città, confrontandosi con gli amministratori su opere realizzate, opere in corso o in via di progettazione, relativamente al proprio quartiere o all’intero territorio comunale.

Le Giornate della Partecipazione 2021 prevedono altri due incontri, sempre nella serata di giovedì: il 18 per la zona Valtesino e aree limitrofe e il 25 novembre per i quartieri Ischia I, Ischia II, Bellosguardo Sgariglia e la zona Montesecco.

*Contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della Sicurezza Stradale – BANDO di cui al DDPF 546/TPL/2021