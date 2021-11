San Benedetto, investe il rivale all’uscita da un locale: arrestato un 23enne Finito in manette un giovane residente nel Teramano

Un 23enne residente a Tortoreto, in provincia di Teramo, è stato arrestato nei giorni a San Benedetto del Tronto in quanto responsabile dell’investimento volontario di un altro uomo.

Tutto è nato in un locale della città, dove i due soggetti in questione sono stati coinvolti in un aspro litigio. Il giovane abruzzese si è quindi messo al volante della propria automobile, per poi travolgere l’altro individuo, un 30enne di origini cubane.

Quest’ultimo avrebbe riportato diversi traumi e fratture in varie parti del corpo, dovendo quindi ricorrere alle cure mediche appropriate. L’investitore, sorpreso ubriaco alla guida dai Carabinieri, è stato tratto in arresto con l’accusa di lesioni personali aggravate: egli, peraltro, non si sarebbe dovuto trovare a San Benedetto del Tronto poiché già raggiunto in passato da un foglio di via obbligatorio.